Cancún es Morena de corazón: Mara Lezama agradeció el apoyo a la 4T

La candidata de Morena a la gubernatura, Mara Lezama, caminó hoy calles de la Región 101, donde fue recibida en un auténtico ambiente de fiesta por vecinos y simpatizantes, quienes refrendaron su apoyo para que la Cuarta Transformación llegue a Quintana Roo.

Entre porras y consignas, Mara Lezama sintió el cariño del pueblo, en donde ha ganado en dos procesos electorales, quienes se acercaban a abrazarla, desearle lo mejor y pedirle que atienda el tema de seguridad como prioridad ante todo lo que ocurre en el Estado.

Mara Lezama dijo que cuenta con una estrategia integral para atender la seguridad y trabajará de la mano del gobierno de México para seguir la gestión de recursos y que sean una realidad importantes obras como las que ya se tienen programadas para Cancún.

Acompañada por Mario Delgado, presidente nacional de Morena, la candidata tocó puertas y se detuvo a hablar con vecinas y vecinos.

Posteriormente, en un mitin en el domo de ese sector, ante más de 3 mil 500 asistentes, reiteró que la preocupación más recurrente es la inseguridad, que creció con los gobiernos de la corrupción, “esos que ya se van”, porque este 5 de junio llegará la Cuarta Transformación a Quintana Roo.

Combatiré la inseguridad en dos ejes: por un lado, lucharé para acabar con la pobreza y falta de oportunidades, con la terrible desigualdad que afecta al Estado y recuperar espacios públicos; apoyaré al deporte como parte de las estrategias para atacar los orígenes de las violencias y a los jóvenes para que sigan en la escuela, además de generar empleos para que nadie robe por hambre, detalló.

Luego de comprometerse a encabezar un gobierno que escuche y tome decisiones de la mano de todos, apuntó que fortalecerá y transformará a las policías con más elementos, a quienes se profesionalizará y equipará para que puedan hacer frente a la delincuencia, además de darles nuevas facultades de investigación.

A Mario Delgado le agradeció su visita, acompañamiento y respaldo, además de indicarle que en Quintana Roo somos “obradoristas, morenos y morenas de corazón”, que están del lado correcto de la historia y trabajan para arrasar el 5 de junio, decir adiós a la mafia de la corrupción y construir un gobierno de y para el pueblo, que actúe apegado a los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Aunque comentó que va arriba en todas las encuestas, dijo que seguirá caminando municipio por municipio, colonia por colonia y casa por casa para llevar el mensaje de transformación y esperanza.

Mario Delgado, por su parte, se dijo convencido de que Mara Lezama, quien es motivo de orgullo para Morena –frase que motivó expresiones de júbilo–, arrasará el 5 de junio porque ya vio que su campaña es a ras de piso, llevando el mensaje de la 4T casa por casa y región por región, además de que cuenta con el cariño de la gente.

También dijo que, si esta vez el pueblo no pudo reasumir el control del sector eléctrico para pagar tarifas justas, fue porque PAN, PRI, PRD y MC se unieron para favorecer a intereses extranjeros. Los ciudadanos no pueden votar por partidos que están contra el país.

La abanderada estuvo acompañada también por Mildred Ávila Vera, Andrea González y Ricardo Velazco Rodríguez, candidatos de Morena a diputados en los Distritos V, VI y II, respectivamente.