Cancún: Afirma Mara Lezama que el 2021 es un año de mucha esperanza

Consolidada como el mejor destino turístico de toda Latinoamérica, la ciudad de Cancún jamás esperó ver llegar por su aeropuerto, el segundo más importante del país, a únicamente mil 610 turistas extranjeros, durante abril, el primer mes de la pandemia por Covid-19, después de haber movilizado en promedio dos millones de personas al mes.

Con ocupaciones que rayaron prácticamente al 0%, los números arrojaron durante las últimas semanas de diciembre, hoteles con casi 80% de su capacidad. Pero mientras un gran sector de la población espera con ansias la recuperación económica, otro sector se pregunta ¿qué tan conveniente es traer a más turistas? ¿Se puede mantener un control mientras la actividad económica se reactiva?

En entrevista exclusiva, Novedades cuestionó a Mara Lezama Espinosa, la presidenta municipal de Benito Juárez, sobre la efectividad de las acciones preventivas.

Quintana Roo acumula más de 16 mil 200 casos positivos a coronavirus. Y de esos casos, más de siete mil 500 corresponden a Cancún. La pandemia no se detiene. Y un importante número de cancunenses se pregunta si es correcto recibir turistas.

Somos un municipio, donde la principal industria es el turismo, por eso teníamos que tomar decisiones desde el día 1, donde sabíamos que iba a llegar la pandemia, más porque somos un destino turístico que tiene el aeropuerto que recibe la mayor cantidad de turistas extranjeros en el país. Y ante esta situación tomamos decisiones de prevención, en torno a protocolos: cómo actuar, prevenir y evitar que se expandiera la pandemia de un modo estratosférico, decisiones importantes de cuándo cerrar y quedarnos en casa. Fueron decisiones difíciles en su momento, pero que hoy nos llevan a un semáforo amarrillo y a la posibilidad de recuperar nuestra economía, a abrir nuevamente el destino. Este año es de mucha esperanza, en donde saldremos de esta pandemia, si todos nos abocamos a ello, un año en donde ya hay una vacuna.

¿Cómo se da este trabajo, tomando en cuenta que no solo hablamos de alcances locales, sino de la vida de miles de personas lejos de su país?

Tenemos que dar todas las condiciones para que el turismo regrese de manera paulatina y a paso firme, preponderando siempre, y hay que dejarlo en claro, la vida y la salud. Solo así podremos migrar a la recuperación económica de manera paulatina.

Para ello priorizamos los cuidados a la salud, estuvimos pendientes de todos los protocolos, recorrimos el aeropuerto, no una sino muchas veces, los hoteles, los restaurantes, las plazas comerciales, los lugares de transferencia, los servicios turísticos que llevan y traen a las personas que vienen a disfrutar de este bello lugar y trabajamos también en códigos QR para que en cuanto llegara el turista, ya sea vía terrestre o aérea, tuvieran esos códigos QR, donde explicáramos que es bienvenido, cómo cuidarse y cómo cuidar a la gente que lo atiende. En ese tenor hemos trabajado.

¿Qué está haciendo Cancún para avanzar en la reapertura y, a la vez, contener la pandemia?

En ese tenor hemos estado trabajando. Cada sector, cada industria, cada eje de nuestra economía ha trabajado de manera sumamente responsable y empática, y los hemos llamado no una, muchas veces y van, nos sentamos y arrastramos el lápiz y con cosas que parecerían triviales pero, cual es el protocolo para las funerarias, para los restaurantes, qué con el transporte público, qué con los tianguis que son personas que tenían que regresar a trabajar porque viven de lo que venden todos los días y lo que hicimos fue eso, instalar los protocolos y preponderar siempre la vida y la salud de las personas.

Visto a casi un año de distancia, parece ser que para muchas autoridades la pandemia significó una oportunidad para “no hacer nada”. Es decir, con el pretexto de que “el confinamiento cerró presupuestos”, “restringió la movilidad” y “prohibió el contacto social”, se dedicaron solo a “tuitear” las estadísticas oficiales. ¿Ese es también el pretexto que usará Mara Lezama para justificar su tercer año de gobierno?

De ninguna manera, yo creo que es un año donde hemos trabajado tres o cuatro veces más. Trabajamos, antes de que llegara la pandemia en la digitalización de Cancún, porque era inconcebible que en Cancún el gobierno no estuviera digitalizado y entonces cuando llega la pandemia, y que necesitamos estas comunicados ya teníamos prácticamente la herramienta E-Cun para poder darle servicio a los ciudadanos. Trabajamos mucho en finanzas sanas, en un año de tanto dolor, en un año donde no hay recaudación, tienes que trabajar cuatro o cinco veces más para poder dar el servicio a la ciudadanía, porque no poder dejar la ciudad sin desazolvar pozos, sin recoger la basura, sin atender los servicios que requieren.

La recolección de basura, un flagelo que hemos padecido los cancunenses, no de ahora, sino de mucho tiempo.

La certeza jurídica de la tierra, no podíamos perder el 2020, con todo y pandemia, porque entonces no podríamos hacer lo que ya hicimos, entregar escrituras en una colonia como la Fidel Velásquez que tenía más de 25 años en la incertidumbre.

Con Ilumina Cancún, pusimos 5,200 luminarias más, en zonas en donde la misma ciudadanía nos lo había pedido.

Becas. Mucha gente nos decía, ¿habrá becas o no?, en un año en donde los niños no van a la escuela. Pero la gente necesitaba esas becas en casa, necesitaba ese recurso. No nada más cumplimos sino que las incrementamos.

Ayuda alimentaria, que fue fundamental y un trabajo titánico, cuando nos dimos cuenta que esta enfermedad nos iba a tener recluidos en casa, porque el contacto propiciaba los contagios, lo más importante era que niños papas y mamás tuvieran alimento.

Hemos hecho carpeta asfáltica, nos hace falta en este año el tema de bacheo, pero las pavimentaciones que hicimos en Puerto Juárez es concreto hidráulico, son 18 centímetros, no es nada más hacer obra, sino es hacerlo bien. Porque yo cuido personalmente, y llego sin que nadie sepa a vigilar las obras porque si les avisas todo te la arreglan bien bonito.

Hemos trabajado en una red de drenaje, donde los gobiernos no invertían porque no se ve.

El apoyo histórico a bomberos. No pueden quedar fuera, con más de 25 años sin apoyo, ahora tienen cámaras, tienen las quijadas de la vida, tienen todos sus uniformes, tienen material que nunca antes habían tenido. Era una deuda histórica.

A Mara Lezama se le ha visto muy cercana al presidente, pero… ¿De qué le sirve a Benito Juárez?

El presidente y yo somos un mismo equipo, nos queda claro que la prioridad, es servir al pueblo, es servir a la gente, tender la mano, mejorar la calidad de vida de las y los seres humanos, creemos en las causas justas, no nos dejamos vencer por la famosa mafia del poder.

Primero que nada es un privilegio que tengamos una constante comunicación, siempre que lo veo me da un consejo y platicamos de cómo vamos avanzando en temas muy torales, como la certeza jurídica de la tierra, como en las playas, que nunca más se de cómo se vendieron en el pasado.

Y te quiero decir que cuando yo le platiqué que tengo una plaza de la reforma que necesito remozar porque es un lugar de convivencia, hoy está la plaza de la reforma nueva que hizo Fonatur.

Cuando le conté acerca del bulevar Colosio que estaba en una condición sumamente complicada que ya la carpeta asfáltica, prácticamente está inservible en dichas zonas, no fue fácil porque estamos hablando de una inversión de entre 500 y 700 millones de pesos, pero hace tres días nos acaban de decir que sí va la inversión.

El Tren maya, que por fin voltearon a ver al sureste mexicano después de décadas y décadas de que las inversiones se iban para el norte del país, en Cancún está la mayor cantidad de estaciones. Vamos a tener una por el aeropuerto pero también vamos a tener una línea que baje al centro de la ciudad, entonces habla de esta inversión, de empleos directos e indirectos para las personas que viven en este lugar, claro que es un beneficio.

Hablar de que acaba de confirmar que para Cancún llegan el 11 de enero las vacunas contra el Covid-19, hablar de cosas concretas como el remozamiento completo de tajamar que nos acaban de decir que es un hecho.

Una de las banderas de la 4T es el combate a la corrupción, pero la última encuesta del Sistema Estatal dice que 5 de cada 10 personas que se acercan a realizar algún trámite ante el municipio le han pedido dinero. ¿Mara ha hecho algo o ha dejado a un lado el problema?

Lo primero, desde el día 1, es el combate a la corrupción. ¿Qué hicimos cuando tránsito municipal le pedía dinero a uno y le pedía dinero a otro? Dijimos, todos acuartelados, dos días, para que les dieran el couching, los cursos, tuvieran cámara corporal el elemento de tránsito, ese que se baja para que todo se quede grabado.

En estas estadísticas que mencionas, nos dimos cuenta también que había una cantidad de gestores. Eran personas que no estaban en el municipio pero que reciben el dinero, para hacerte el trámite más rápido. Entonces hay que quitar esa relación directa entre el servidor y el ciudadano, por eso tenemos la digitalización, a través de E-Cun.

Entonces yo les pido, que si tiene que pagar su puesto predial, su anuencia de protección civil, su licencia de funcionamiento, por favor que sea vía digital, entre menos contacto se tenga, habrá menores posibilidades para la corrupción.

Tenemos denuncias presentadas ante la Fiscalía, personal dada de baja, así aunque uno se quede con dos, hay que limpiar. Como dice el presidente, las escaleras se barren de arriba hacia abajo.

Pero ha sido parejo o ¿le has pasado algo a algún "cuate"?

De entrada yo no tengo cuates, cuando entré decidí no meter cuates y claro que habrá repercusiones para todos porque no podemos permitir que la gente que se corrompe se salga con la suya. Hay quienes pensaron que el delito iba a seguir y que no pasaba nada, les tengo noticias, en la cuarta transformación sí pasa y tenemos muy claro que no hay que mentir, no hay que robar y no hay que traicionar.

¿Qué intereses está tocando Mara Lezama? ¿Cuál ha sido el costo?

El golpeteo, guerra sucia. Me han inventado casas, coches, propiedades en el extranjero, que si una compañía es mía, el de la basura decían que era mía ahora llega otra y resulta que también es de ella. Es de verdad un golpeteo y con una facilidad de denostar y de lastimar.

También quiero decir que no es fácil cuando eres mujer y por más que estamos trabajando en la equidad de género y por más que decimos que vamos a abrirnos espacios, lo cierto es que hoy todavía existe un “club de Tobi” al que no le gusta que la mujer gobierne. Si tienes un cargo o asciendes somos juzgadas una y otra vez y aquí si me lo permites le hablaría a todas las mujeres, no tienen por qué juzgarnos, no tienen por qué inventarnos, ni por qué siempre incriminarnos, no se vale, nuestros espacios los ganamos a pulso trabajando y chambeando desde muy temprano y llegamos a casas y estamos pendientes de nuestros hijos y de nuestros maridos. Eso me ha costado una serie mentiras de infamias.

Pero… de verdad: ¿No tiene la presidenta Mara Lezama su Casa Blanca? ¿No ha adquirido alguna propiedad usando su posición política?

¡No!, ¡claro que no!, yo tengo 30 años de trabajar. He hecho un patrimonio y además yo soy una persona que siempre ha pagado sus impuestos, declaro lo que gano y pago mis impuestos, de toda la vida, soy una persona sumamente transparente, que no se estaciona en lugares prohibidos, respeto los límites de velocidad, tengo mi título bien habido, le enseño a mis hijos los valores, lo que tengo está timbrado y está en el Registro Público de la Propiedad. Lo que tengo: esta blusita, estos aretitos, estos zapatos, los he comprado como todos ustedes que me están viendo y han trabajado.

He trabajado 30 años en la industria privada, en tres empleos a la vez y en las mismas empresas siempre, porque soy sumamente leal y con mucho apego. 30 años de generar un patrimonio y de repente de la noche a la mañana, porque te metes a la política, automáticamente, etiquetada… yo no soy corrupta, no soy transa, soy una mujer de bien y he trabajado siempre. Me levantaba a las 5 de la mañana y parí a mi bebé en sábado, estaba en el hospital el domingo, y el lunes me fui a trabajar.

Lo que sí, es que hubo algunas denuncias ante la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿ya te citaron?

Ha sido muy claro Santiago Nieto, y lo ha dicho no hay delito que perseguir y no hay algo que nos pueda indicar que exista un acto de corrupción.

A nivel nacional ha habido antecedentes de elecciones en medio de la nueva normalidad, pero en Quintana Roo será la primera. ¿Cómo vislumbra Mara la competencia electoral en los tiempos de Covid?

Si hablamos de cuáles son los proyectos para este año es hacer lo que he hecho toda mi vida tender la mano, ayudar al prójimo, servir, yo no entiendo por qué a los servidores públicos se les olvida lo que somos, estamos para atender a toda la ciudadanía, a las y los seres humanos que habitan en el municipio que gobernamos y hoy como alcaldesa estoy concentrada a hacer los proyectos con los que trabajé y por los que arrastré el lápiz con nuestro presidente de la República, primero los pobres.

Entonces ¿Respiras? ¿Aspiras?

Respiro, bendito dio si, para estar viva, y aspiro a seguir trabajando como lo he hecho siempre y seguir sirviendo a la ciudadanía desde cualquier trinchera con las manos limpias viéndolos a los ojos.

