Mara quiere construir un mejor Cancún para vivir

CANCÚN, Quintana Roo.- María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, candidata a la presidencia municipal de Benito Juárez, abanderada por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de la coalición “Juntos Haremos Historia”, quiere construir un Cancún mejor para vivir.

¿Cuál es tu recuerdo más temprano en Quintana Roo?

El color del mar y la bondad de su gente, gente buena.

¿Qué o quién te hizo tomar el camino de la política y por qué?

El hartazgo, me cansé de ver a todos estos políticos que llegan a gobernar y no les importamos los ciudadanos. Quiero construir un Cancún mejor que es el Benito Juárez en el que vivimos tanto tiempo.

De los héroes de la historia de México ¿quién crees que sea el más significativo y por qué?

Benito Juárez, porque aplicó una Ley para todos y ha sido la mejor medicina para combatir la injusticia.

¿A quién o qué consideras el peor enemigo de México?

La corrupción y, por ende, todos los políticos corruptos.

¿Cuál es tu frase preferida o el pensamiento con el que te apoyas cada día para avanzar?

Tengo muchas y dentro de todas, una de Pablo Neruda: ‘si vivir es soñar hagamos el bien soñando’, la encontré hace muchos años y la arropé.

¿Por qué México tiene más de 52 millones de personas en pobreza y millonarios entre los primeros lugares en el orden mundial?

Esta diferencia entre las clases sociales y este beneficio del poder de una cúpula de unos cuantos y este calvario de miles o de millones, es una diferencia que nos ha hecho mucho daño.

Lo que gana un diputado local o federal, senador, presidente municipal, federal o gobernador es justo, ¿necesita más, debe reducirlo, y por qué?

Sin duda alguna debe reducirse, es a veces hasta grosero la cantidad que se gana, y si comparas lo que gana una persona que trabaja de sol a sol es una gran diferencia.

En mi familia nuestros cinco principales valores son:

Amor, respeto, justicia, tolerancia y honestidad.

No podría vivir sin:

Mi familia.

¿Qué se necesita para ser político?

Honestidad no sólo en la familia, sino como persona, talento, ser capaz y preparado, así como voluntad y vocación de servicio.

Defínete en cuatro adjetivos

Trabajadora, honesta, luchona y extremadamente dedicada.

¿Para qué sirve la demagogia?

Es un mal, para nada.

¿Cómo quieres que te recuerden?

Como una persona tenaz, que hizo una transformación para Cancún y que luchó.

¿Qué no te gusta de ti?

Soy demasiado perfeccionista, entonces cuido todo minuciosamente, tengo que aprender que se equivoca y hay que enmendar errores.

¿Qué te enorgullece de ti?

Mi tenacidad, y cuando me dicen no se puede, claro que se puede, eso me lo enseñó mi papá.

¿Qué odias de la gente?

La corrupción, la mentira.

¿Qué le deseas a tus ahora opositores políticos?

Les deseo éxito, y que cuando ganemos se sumen a esta transformación de Cancún.

En corto...