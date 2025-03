Mara Lezama denuncia guerra sucia y campaña de desprestigio en su contra

Durante la transmisión de su programa "La Voz del Pueblo" este jueves 20 de marzo, la gobernadora Mara Lezama denunció una campaña de desprestigio en redes sociales, donde se le pretende vincular con actividades ilícitas.

La mandataria estatal se pronunció sobre publicaciones que aseguran, de manera infundada, que tanto ella como su esposo, Omar Terrazas García, estarían siendo investigados por la Administración de Control de Drogas (DEA) en Estados Unidos.

Antes de finalizar su programa, Lezama abordó el tema y aseguró que esta estrategia de desinformación forma parte de una "guerra sucia" orquestada a través de redes sociales, con el uso de bots y publicidad pagada. Según sus declaraciones, miles de pesos han sido destinados para la difusión de estas falsas acusaciones, incluyendo hashtags como #NarcoGobernadores y #NarcoGobernadoras.

La gobernadora de Quintana Roo fue enfática en su respuesta ante estos señalamientos:

"Quiero dejarlo muy claro. Y hablo a título personal. Yo no soy una narcogobernadora y no tengo ningún nexo con el narco. Soy una mujer con valores, con unos padres que me abrazaron. Soy una mujer que cree en todos los valores".