Mara Lezama garantiza vida digna a los quintanarroenses

“Debemos garantizar una vida digna a los quintanarroenses, con soluciones reales que generen prosperidad pero con bienestar compartido y eso lo haremos con un gobierno del pueblo y para el pueblo”, destacó Mara Lezama, candidata a la gubernatura de la coalición “Juntos Hacemos Historia”.

En su visita a la colonia Solidaridad, en Chetumal, fue recibida con porras, cantos, consignas de apoyo, carteles y mantas con mensajes de respaldo. –“Bienvenida a tu casa, Chetumal”, decía una pancarta–.

Mara Lezama aseguró que su campaña es a ras de piso para escuchar a la ciudadanía “tenemos a conocer el sentir de los hombres, las mujeres, los jóvenes y niños y decirles que hará un gobierno de la 4T bajo los preceptos del Presidente, de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Aseguró que nunca más se va a gobernar detrás de un escritorio y el gobierno debe ofrecer vida digna, combatir la corrupción y velar porque todos tengan igualdad de oportunidades, pero esto sólo lo puede garantizar la Cuarta Transformación.

Mara Lezama, respaldada por Chetumal

Acompañada por más de 500 seguidores, Mara Lezama estrechaba las manos a su paso y se detenía a cada momento para platicar con los vecinos del lugar, uno de ellos le obsequió artesanías, jabones y productos de higiene elaborados a base de miel, e incluso fue invitada a pasar a algunos hogares.

“El cariño de la gente se traduce en una gran responsabilidad, que me obliga a seguir caminando y a escuchar para trabajar y dar respuestas realistas”, expuso, mientras sonaban porras a su favor.

Pedro Pablo Pech, conocido como “Cocopech”, de 70 años de edad, la atendió en su hogar y, sentado en su silla de ruedas, le refrendó todo su apoyo y voto el 5 de junio, en tanto que José Santiago Cárdenas la recibió en su taller mecánico junto con su familia.

A los comerciantes, quienes le solicitaron apoyo para impulsar sus negocios, les garantizó que trabajará por la reactivación económica y gestionando ante el Gobierno de México para atraer la inversión.