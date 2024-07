Mara no se va a Sectur

Como era de esperarse, Mara Lezama continuará con su función de gobernadora de Quintana Roo, cargo que le fue otorgado por la población a través del voto en 2022, es decir, no será la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), como muchos la “candidatearon”, en especial en el centro del país.

Y es que quizá no les fue tan difícil pretender colocar a Lezama Espinosa dentro del gabinete federal que actualmente conforma la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dada la cercanía y notable amistad entre ambas políticas.

Más aún, podía especularse que la gobernadora dejaría el cargo por la supuesta invitación al equipo del próximo gobierno federal, ante los positivos resultados en materia turística que ha registrado su administración estatal.

Sin embargo, fuentes aseguraron que Mara Lezama ha optado por continuar como gobernadora, primero por su amor al estado en el que reside desde hace tres décadas, segundo por la decisión de la gente de que fuera ella quien tome las riendas de la administración estatal y tercero, por la simple y llana razón de que no le conviene.

Por supuesto que no le conviene, pues aunque siempre es tentadora una invitación hecha por la jefa del Ejecutivo (no se ha confirmado la invitación), lo cierto es que gobernar un estado como Quintana Roo, principal destino turístico del país y con el más amplio potencial, viste mucho más que representar una secretaría a la que no se le ha dado el apoyo que merece.

Hay quienes afirman que será hasta 2027, cuando Mara culmine su gestión, que pudiera unirse al equipo de quien será la presidencia en funciones, Sheinbaum Pardo, pero sin existir un pronóstico entre las Secretaría de Turismo o la del Bienestar.

En fin, se trata de especulaciones que en nada abonan al reconocido trabajo que ha ejercido Mara Lezama en Quintana Roo en los diferentes rubros, pero en especial, la labor de gestión que ha hecho directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como con los titulares de las diversas áreas.

Al dialogar con un periodista de la capital del país, éste dijo que en el centro ven con buenos ojos a la gobernadora Mara Lezama, pero llamó la atención el hecho de que el comunicador haya sido enfático en el tema de salud.

Asegura que mientras que en el resto del país el sistema sanitario se encuentra en muy mal estado, con un servicio muy deficiente, entre los periodistas nacionales permea la visión de que Lezama Espinosa es de las pocas gobernadoras que le ha dado buena atención al rubro de la salud, “sin llegar a niveles como los de Dinamarca”, bromeó.

Lo destacable es, pues, que Mara Lezama continuará como gobernadora de Quintana Roo, marcando un alto a aquellos que ya especulaban sobre la persona que la sucedería.

Mara se queda por su amor al estado, porque la gente así lo quiere y porque es lo que le conviene.

Punto.