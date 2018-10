Maratón de Cancún será una gran fiesta

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La XXXIV edición del Maratón Internacional de Cancún promete ser una gran fiesta. El llamado ‘paraíso’ contará con una inmejorable proyección internacional: la pantalla de ESPN, líder mundial en deportes.

“Cerramos formalmente (el 3 de octubre) la presencia de ESPN RUN para este Maratón. Vendrán a filmar toda la semana previa y el día del evento, el 8 de diciembre. ESPN RUN es un programa de TV que se emite por la señal de ESPN y ESPN HD a más de 20 millones de televidentes, por supuesto, incluido, México”, expuso Marco Martos, director general del Maratón Internacional de Cancún, a Novedades Quintana Roo.

Además de su plataforma web, www.espnrun.com, sus redes sociales son una pieza de fundamental para que la cobertura cautive a sus seguidores.

Las aristas del ecosistema social de ESPN RUN se componen de su Fan Page en Facebook, con más de 360 mil followers, mismo caso en Twitter e Instagram, la última una plataforma que nació para el Maratón de Nueva York 2017 y que crece cada vez más.

“ESPN RUN transmite los de Tokio, Chicago, Buenos Aires, Madrid y Ciudad de México. Habíamos hablando, sin embargo, tampoco firman cualquier maratón, pues debe ser algo importante y trascendente, que le puedan explicar a sus 20 millones de espectadores, como aparece en el documento.

Si te das cuenta, ellos transmiten en Belice, Guatemala, Salvador, Costa Rica, Panamá, etc., por tanto, su objetivo es mostrar la ciudad, entra mucho el tema turismo deportivo, llevar la marca ‘Cancún’. Es importante, pero no por la parte técnica de la carrera, ya que nos permite ser una ventana en el rubro de promoción turística.

Había perseguido esto, no es que antes no nos hicieran caso, sin embargo, tu evento debe convertirse en algo trascendental. Estamos hablando que será nuestro quinto año al frente del Maratón Internacional de Cancún, desde la XXX edición. Por ejemplo, el año pasado tuvimos a poco más de cuatro mil corredores de 38 países, y pretendemos superar la cifra el 8 de diciembre”, refirió.

Ganado a pulso

Agregó que ‘no tiene nada qué ver que trabaje en ESPN o sea su comentarista, ni porque alguien me pasó el contacto, es decir, nos lo ganamos a pulso porque logramos llamar la atención de ESPN RUN’.

“Anteriormente, habíamos mandado cartas pero ni nos contestaban. Es muy padre llegar a esto porque, imagínate, vender a 20 millones de espectadores lo que significa Cancún, y lo digo con toda franqueza, un evento que ha trascendido.

El viernes 5 y sábado 6 del presente estaremos en la entrega de kits, en el Maratón de Querétaro, al que vamos como invitados.

Otro punto muy importantísimo: es que saldrá gratis, no hay que pagarlo. Cuando pagas algo, pues vienen y te lo hacen cuando quieras. Insisto, esto no es así, no hay que pagar la transmisión, la filmación. Esto es lo valioso de haberlo adquirido”, presumió orgulloso.