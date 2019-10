Marcador: Morenos Puros 1, Gasca 1

El nuevo episodio de enfrentamientos que viven los morenos de Quintana Roo, los diputados locales para ser más precisos, llegó al grado que cinco de los legisladores desconocieron a Edgar Gasca como su coordinador, entregaron un documento en Oficialía de Partes, al cual se prevé se le de entrada en la Jugocopo de la XVI Legislatura como un documento más.

Pero el asunto no para ahí y de ninguna manera se torna fácil, Gasca se mantiene como el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Gobierno y de Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso local, y no ha dado muestra alguna de pretender dejar el cargo, jugada que no esperaban los morenos “puros”.

Y es que si bien los cinco diputados que no están conformes con el actuar de su coordinador, entiéndase Reyna Durán, quien se propone como coordinadora de la bancada, Ericka Castillo, Alberto Batún, Luis Fernando Chávez y Paula Pech, firmaron un documento, no han hecho un pronunciamiento en conjunto y más bien se ven dispersos.

Llamó la atención que a la entrega del documento en Oficialía de Partes, Reyna Durán llegó sola y sin el respaldo de los que se supone son sus aliados en la batalla que ha emprendido contra de Edgar Gasca.

Insisto en que si bien el documento fue firmado por los cinco ya mencionados, el hecho de dejarla sola en la entrega y posteriormente no fijar una postura en grupo, ha hecho pensar a más de uno que podrían estar reconsiderando su postura y retractarse como ya ha ocurrido en otras ocasiones.

Peor aún, que sean citados por su aún dirigente nacional, Yeidckol Polesnky, a quien ya dejaron mal en una ocasión cuando la dirigente desconoció a Gasca como el coordinador de la bancada, pero al someterlo a votación, todos votaron a favor del ahora coordinador, lo cual haría pensar que la dirigente nacional ya no meterá las manos y dejará que diriman sus conflictos internos, además que tampoco puede involucrarse en las cuestiones legislativas.

Como sea, el asunto de la coordinación de la bancada de Morena y presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVI Legislatura va para largo, y mientras no haya una decisión muy aparte de la que tomen los integrantes de la Jugocopo, es decir, de un Tribunal, Gasca se mantiene como el coordinador.

“Fui electo en tiempo y forma”, ha dicho el diputado, con lo cual confirma que no tiene la intención de dejar la silla en manos de una de sus detractoras, no al menos por su propia voluntad. Hasta la próxima.