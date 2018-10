Marcela Alcaraz, con hambre de cambiar el mundo

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La joven actriz Marcela Alcaraz comenzó desde muy pequeña, gracias a su gran voz, haciendo doblaje, y con perseverancia logró cosas importantes como doblar a la versión latina la serie infantil “Go Diego Go”, entre otras; participó en la telenovela “Tres Milagros”, de TV Azteca, y recientemente debutó en Televisa con la serie “Como dice el dicho”.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Marcela agradece la oportunidad y la confianza que le dio esta gran empresa, además, asegura que quiere cambiar el mundo a través de la pantalla, pues en los años que tiene de vida y de carrera ha logrado proyectos importantes.

“Estoy súper contenta y agradecida por la oportunidad que me da Televisa, siempre es bonito que confíen en tu trabajo. Siempre es una gran satisfacción saber que he hecho cosas importantes, yo entré a la carrera con el ‘hambre’ de cambiar al mundo y la verdad me falta mucho todavía, pero con llegar a dos o tres personas mi trabajo está hecho, tengo muchos planes, quiero regresar al doblaje, quiero incursionar en el cine y seguir haciendo tele, me encanta y me retroalimenta mucho. Quiero cambiar al mundo con historias a través de la pantalla, me encantaría de pronto hacer una película y poder viajar por el mundo con ella”, detalló la actriz.

Incursiona en una serie

Apenas el pasado 26 de septiembre protagonizó la serie “Como dice el dicho” con el nuevo capítulo “La envidia es serpiente que al que la abriga le muerde”, en el papel de Alina, una chica popular que un buen día le da un “like” a alguna publicación de un chico llamado Sergio, quien se arma una historia de amor con ella y al verse rechazado decide tomar venganza.

Con ayuda de un foro de internet dedicado a humillar y hackear a otros, especialmente a mujeres, Sergio hace que Mauricio, el novio de Alina, crea que Alina lo engaña, y éste, en un momento de ira, explota y la golpea.

Sergio, mudo testigo de todo, finalmente decide dar la cara y hacerse responsable por sus terribles acciones, entendiendo que, como dice el dicho: “La envidia es serpiente que al que la abriga le muerde”, al respecto, Marcela agradece la posibilidad de poder llevar a la pantalla historias que dejen un mensaje o ayuden a los televidentes.

“Lo bonito de nuestro trabajo es que la gente puede aprender que hay diferentes caminos en la vida y que al ver nuestro trabajo, y en especial en esta historia en la que participé, se toca el tema de la violencia hacia la mujer y es bueno que las chavas puedan detectar los signos de violencia por muy sutiles que sean y cuando los ves en la tele pueden decir –a mí eso me está pasando- y puedan cambiar esas situaciones”, expresó, además de sentirse cobijada por el elenco de la serie.

“Hace muchísimos años estuve en Televisa en el CEA infantil y ahora regreso con esta serie, he conocido gente súper talentosa y la verdad trabajar con Carlos Guerra siempre ha sido un placer. Ha sido una experiencia súper bonita, todo el equipo me dio la bienvenida, fueron muy cálidos y me dieron la patadita de la buena suerte, todos son buena onda, además son buenas historias y como actriz se agradece trabajar con un buen guion”.