Mejor trato para adultos mayores

No estamos preparados para atender a los adultos mayores. No como lo merecen. Ni en Cancún ni en el resto del país. No solamente en el área médica, sino que el conjunto de políticas públicas es deficiente. Parques, instituciones, programas o transporte, exhiben una injusticia histórica.

“Reaccionamos tarde”, reflexionaba en una exclusiva reciente el doctor Ignacio Bermúdez Meléndez, director del Hospital General de Benito Juárez, quien brindaba al que firma algunos ejemplos de los porqués.

“Desde los años 70 las políticas se enfocaron en niños y mujeres. Hoy la población está envejeciendo. Vemos un porcentaje a la baja en atención a quienes tienen entre 5 y 15 años de edad, aun cuando la tasa de natalidad es interesante: 6 mil 500 nacimientos cada año sólo aquí”, graficaba. Lo anterior representa entre el 40 y 50% de su producción hospitalaria.

De entrada, en este recinto no hay geriatra, que es el especialista en el cuidado de ese grupo etario. “La proporción de pediatras y geriatras en la república es de 100 a uno”, calculaba para evidenciar el rezago abismal, y no hay para cuándo equiparar las cifras.

Y es que sorprende el dato, pues se trata del más grande de Quintana Roo, con mil 200 trabajadores (divididos en seis turnos), un presupuesto de mil millones de pesos anuales (lo mismo que costó su construcción), 31 especialidades, más de 40 consultorios, 300 pacientes en promedio ingresados, 500 servicios cada 24 horas y una ambulancia recibida cada hora.

Con años de formación académica y de servicio tanto en México como el extranjero, comparaba que en países europeos hace muchas décadas el aparato gubernamental, la iniciativa privada y la sociedad funcionan con ese grupo poblacional ya incluido, o se les atiende de una manera más adecuada. Pero aquí ya vamos retrasados, lamentablemente.

El médico y todo su equipo de trabajo están en espera del plan nacional en la materia para alinearse lo mejor posible a las estrategias, los objetivos y las metas, en el cual se prevé una especie de reivindicación con la denominada “tercera edad”.

En el edificio ubicado sobre el arco vial ya comenzaron: los usuarios provenientes de todo Benito Juárez, además de Isla Mujeres, Puerto Morelos y Lázaro Cárdenas, notan instalaciones limpias, ordenadas y cómodas. Lo mismo respecto al trato brindado, supervisado por comités como el de Ética. ¿Falta por hacer? Sin duda.

Deben afinar entre todos, pues en esto sí se trata de “vida o muerte”.