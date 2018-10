Organizan una marcha para contra el aborto en Cozumel

Gustavo Villegas/ SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- Con la intención de defender la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural, la organización Frente Nacional por la Familia Capítulo Cozumel convoca a una marcha el 20 de octubre sobre el malecón para rechazar la legalización del aborto.

“La vida se tiene que defender. La maternidad no es un derecho, es un don que no se les da a todos. No podemos permitir que se legisle a favor de la muerte”, opinó Raúl Rosado Figueroa, presidente de esta organización en la isla.

La marcha a la que se convoca está programada para las cinco de la tarde bajo el lema “Ola Celeste México: Marcha por las dos vidas”. Junto a varios representantes de otras organizaciones sociales que ya manifestaron su apoyo, Raúl Rosado aseguró que cuando dos personas acuden a una clínica para practicarse el aborto, una de ellas va a morir.

Aunque aceptó no contar con estadísticas de aborto en la isla Cozumel, dijo que los abortos en Quintana Roo hasta hoy son ilegales. A las personas que apoyan el abortó les pidió pensar que el cuerpo de la persona que portan, no les pertenece.

“Es otro ser humano completamente independiente y tiene total y completo derecho a la vida. La interrupción de un embarazo es un asesinato. Terminas con una vida”. La marcha partirá de la Capitanía de Puerto para desplazarse por el malecón en dirección al sur hasta llegar al parque Quintana Roo, donde se leerá un manifiesto.