Marciano Dzul entrega calles pavimentadas a comunidad maya de Coba

De la mano de empresarios, el presidente municipal de Tulum, Marciano Dzul Caamal le cumplió a la comunidad maya de Coba, logrando cambiar su fisonomía con calles dignas luego de años de abandono.

Este miércoles, el alcalde MDC entregó a las familias de la población, una obra de pavimentación de más de 2 kilómetros de calles, como resultado de una gestión ante los empresarios Cecilia Gómez Farfán, Gilberto Chan y Álvaro Vega.

Así mismo, el alcalde Marciano Dzul, no dudó en reiterar que su gestión hacia los pueblos de la zona de transición, ha sido añeja, y hoy, como presidente municipal, le cumple a Coba, como nunca antes en la historia con la pavimentación de más de 2 kilómetros de vialidad.