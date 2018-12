María León sorprende con atrevida foto en la Riviera Maya

Agencia

RIVIERA MAYA.- La cantante y ex integrante del grupo Playa Limbo, María León celebró el éxito de su último sencillo, “Se te salió mi nombre” el cual se encuentra en los primeros lugares en listas de popularidad.

Dicha celebración dejó una sensual postal en la que aparece completamente desnuda mientras sostenía una guitarra que le cubría el cuerpo, la cual compartió a través de su cuenta de Instagram, informó el portal de noticias Debate.

‘’Todo lo que imaginas y no escribes… sientes y no cantas… piensas y no lo dices… se pierde. No sabes la maravilla que puedes generar en esa otra persona… si te atreves’’, escribió junto a la foto.

Tras una gira de trabajo que acaba de hacer, María León toma unos días de descanso y se aloja en un hotel de la Riviera Maya.

Actualmente había estado promocionando su nuevo sencillo “Sargentour”. Además, su último éxito está por alcanzar las 4 millones de visitas en YouTube.