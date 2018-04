Discriminan a concursante en Mexicana Universal

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Se pensaría que ser parte de un certamen de belleza tan importante como es Mexicana Universal sería el sueño de cualquier mujer; sin embargo, para María Rodríguez, representante de Campeche, ha sido una lucha constante contra la discriminación, el racismo y la falta de apoyo por parte de su misma gente, así lo relató en exclusiva para Novedades Quintana Roo la participante cancunense.

Nacida en Campeche, pero siendo orgullosamente cancunense María Rodríguez se preparó arduamente para asistir al casting de uno de los concursos de belleza más importantes del país, dirigido por la ex Miss Universo, Lupita Jones, Mexicana Universal, antes Nuestra Belleza.

“Me preparé durante un mes en Cancún y al asistir al pre casting fui seleccionada entre las 9 finalistas de Quintana Roo, pero después, en la final, me dijeron que sería representante de Campeche porque de ahí es mi acta de nacimiento, así que allá me preparé una semana más y luego me vine a la Ciudad de México al certamen nacional”, relató María, quien aseguró que desde su llegada, su experiencia no ha sido del todo grata.

“En algún momento mis rasgos demasiado mexicanos, mi color de piel han sido un impedimento para avanzar en el certamen, desde la producción, los maquillistas y demás, unas tenemos más apoyo que otras dependiendo el físico que tengamos, pero yo no quito el dedo del renglón y cuando hay un espacio siempre expresó lo mismo, quiero meter el chip a la gente que me encantaría cambiar la manera de pensar de la gente con respecto a cómo ven los concursos de belleza, que las participantes puedan aportar algo productivo al país y no solo su estética y vanidad”, dijo.

Favoritismos

De acuerdo con las políticas del concurso, todas las chicas que cumplan con los requisitos tienen las mismas oportunidades; sin embargo, las más finitas, las de piel más clara, las estilizadas son las que tienen los reflectores, las demás pasan inadvertidas, aseguró María.

“Dentro del certamen ya hay algunas chicas que parecen ser las favoritas, somos un grupo de chicas a las que no nos cambian el peinado, no nos toman tanto en cuenta con el vestuario, el maquillaje, se siente la preferencia y con eso tengo que luchar día tras día para mantenerme fuerte y no flaquear. En el grupo de las menos agraciadas por la producción estamos Tabasco, Guerrero, Campeche y Quintana Roo, entre otras. Mexicana Universal es una plataforma donde supuestamente iba a contar mucho la disciplina, lo que eres como mujer, los valores y me emocionó mucho esta propuesta, pero me di cuenta que la realidad es otra, hubo muchas niñas que participaron, que he tratado y son groseras con la gente de servicio, son impuntuales y un conjunto de cosas que la misma producción acepta, premia y con esto se contradice”, expresó Miss Campeche.

Continúa firme a su convicción

María a pesar de las circunstancias que ha pasado sigue luchando por que este tipo de concursos no sean lo mismo de siempre… “justo en la gala pasada me preguntaron cómo acabaría con la bulimia y anorexia y recalqué justamente eso, quitar ciertos estereotipos de belleza que pueden enfermar a muchas mujeres por seguir un mal ejemplo. Yo he sido muy atacada por los seguidores del certamen por mis rasgos, porque soy morenita, cachetoncita, medio subidita de peso y después de que salió mi presentación en Ventaneando me dijeron que aunque no era muy agraciada físicamente les gustó mi argumento, cómo me expreso y que muchas mujeres se identificaban conmigo, eso me levantó mucho el ánimo para seguir, porque este concurso sí te mete en cierto grado inseguridad”, reveló la concursante, quien da al público un mensaje.

“Quiero decirle al público que ellos son los que pueden marcar la diferencia, yo puedo estar aquí y expresar mi sentir, pero si dejamos de ver este tipo de concursos como encontrar a una mujer bella, alta, rubia y pensar que podemos encontrar una mujer integral, inteligente, con valores, con defectos, trabajadora y empoderada que dejará algo productivo al país, podremos mostrar en Miss Universo lo que es realmente la mujer mexicana. Creo que por eso luego de Lupita Jones y Ximena Navarrete no hemos podido ganar otra corona”, puntualizó.

Su coordinación se quedó con el dinero

Se supo previamente que el gobierno de Campeche dio a María Rodríguez un apoyo monetario por ser participante y poner en alto el nombre del estado; sin embargo, la coordinación que estaría a cargo de la joven fue quien se quedó con el dinero y no se invirtió en María lo necesario para que luzca en cada una de las galas.

“No me apoyaron como es debido, me compraron algunas prendas de muy mala calidad que ni siquiera llegan a los 30 mil pesos, en la gala que pasé no fui de las mejores vestidas, ya alcé la voz y espero que esto llegue a oídos de Lupita Jones porque al parecer no está enterada. Hay un acuerdo específico que cada coordinación tiene que hacerse cargo de sus niñas y en mi caso no ha sido así, quiero resaltar que Lupita Jones ha sido una persona excelente con nosotras, me ha dado consejos y a todas nos trata por igual, la discriminación es por parte de los jurados, la producción, maquillistas y los de vestuario”.