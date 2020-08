Mariana Botas agradece ser parte de “Una familia de diez”

Cancún.- La actriz Mariana Botas, quien da vida a Martina en Una familia de diez, estrena este fin de semana la cuarta temporada de esta icónica serie, en la que asegura veremos muchas sorpresas. Desde el foro de Televisa San Ángel, en la Ciudad de México, donde ya graba lo que será la quinta parte de esta producción comandada por Jorge Ortiz de Pinedo, en exclusiva para Novedades Quintana Roo Mariana se dijo agradecida y feliz de pertenecer a este que es su segunda familia desde hace 13 años.

“Estoy muy feliz porque este domingo 23 de agosto a las 8:30 de la noche se estrena la cuarta temporada de ‘Una familia de diez’, que terminamos de grabar hace una semana y ahora nos encontramos grabando la quinta, estoy muy contenta que a pesar de la situación tan complicada que está pasando el mundo por esta pandemia poder llevar un poco de entretenimiento a la gente que está en sus casas, que se olviden un poco de lo que vivimos, claro, sin dejar de cuidarnos y regresar lo mucho que nos ha dado el público a lo largo de estos 13 años de ‘Una familia de diez’”, expresó contenta Mariana Botas, quien creció con este proyecto.

“Es una bendición, estoy agradecida con Dios, con la vida, con los productores que me dieron esta oportunidad hace 13 años de poder darle vida a Martina, que a través de los años se ha quedado en el gusto del público, estuvimos casi 12 años con repeticiones, llevamos seis años este proyecto al teatro a través de giras por toda la república, la verdad me siento muy afortunada y agradecida de tener una familia tan linda de la que he aprendido tanto, son mis amigos y mi segunda familia, he crecido con ellos y a veces los veo más que a mi propia familia, los adoro y los admiro, pero igual agradezco al público que sin ellos no habría Una familia de diez”.

Grabaciones seguras y con todos los protocolos sanitarios

“Llegamos con tapabocas, con caretas, ensayamos así, cada semana nos hacen una prueba de covid para llevar un control, todos sabemos que tenemos la responsabilidad de cuidarnos y no bajar la guardia, hay miles de casos que son una realidad, estamos teniendo muchas medidas de seguridad y nos está funcionando muy bien, esperemos que así siga siendo y bueno, estamos contentos y agradecidos de poder trabajar en medio de esta pandemia y de llevar al público entretenimiento, reírnos, sacarlos de la realidad un ratito y que pasen un rato en familia muy a gusto, pues lo ideal es que estemos guardados en casa”, puntualizó Marianita Botas, quien pasó la cuarentena en familia y aprovechó para gestar un nuevo proyecto personal.

Mostrará quien es Mariana Botas con un proyecto nuevo

La cuarentena para Mariana fue difícil pero despertó su creatividad y al lado de dos de sus grandes amigas estrenará “Envinadas”, un podcast donde se mostrará tal cual es.

“Fue algo difícil porque se paró el mundo con el trabajo pero tranquila en familia, con mis perritos que son mi vida entera, en casa, cuidada y dedicándome tiempo a mí y aproveché el tiempo para hacer cosas que ya tenía ganas de hacer como por ejemplo un proyecto que desarrollé con Daniela Luján y Jessica Segura, grandes amigas mías y durante esta cuarentena nos pusimos muy creativas y dimos vida a un proyecto que es un podcast que se llama “Envinadas”, empezamos a trabajar en él, escribimos los primeros 12 episodios de la primera temporada que estrenaremos el 4 de septiembre, estamos muy contentas porque vamos a mostrar al público otra faceta, ellos nos conocen como actrices y ahora queremos que nos conozcan como personas, nuestros gustos y demás, hablamos de todo y elegimos un tema diferente casa episodio”, puntualizó.