Cancún.- La actriz Mariana Echeverría, a casi un mes de dar a luz, disfrutó al máximo sus últimas travesuras en la nueva temporada de Me Caigo de Risa, compartió en exclusiva para Novedades Quintana Roo, que mientras llega Luca su primogénito afinará detalles de su propio negocio personal.

“Estoy súper contenta porque he tenido un embarazo súper noble, sin mareos, nada de agruras, nada de achaques, este niño me ha dejado trabajar hasta las últimas consecuencias, va a salir bien contento de tanta carcajada que escucha en Me Caigo de Risa”, expresó Mariana quien está a un mes y días de dar a luz al pequeño Luca.

“Yo sigo saltando, brincando y haciendo lo que no, la verdad es que todo está bien cuidado y platicado con mi ginecólogo, -si te sientes bien tu cuerpo y tu panza te va a decir hasta donde- me dijo, y la verdad es que no me ha dicho que no, así que yo sigo divirtiéndome mucho en esta sexta temporada, ya son seis años de llevarle sonrisas a la gente y estoy feliz en esta nueva etapa, ha sido todo muy diferente con la pandemia, mi embarazo, pero estoy emocionada de empezar la nueva temporada este 21 de septiembre”, aseguró Echeverría quien reveló a Novedades que de pronto sintió un poco de miedo, pero al ver las medidas de sanidad que hay en el foro se dio cuenta que era seguro y grabó 20 programas.

“Decía que el 2019 era mi año, mucha gente quiere que acabe ya el 2020 pero la verdad a mí me ha traído muchas cosas buenas, a mi bebé, trabajo, una relación súper estable, amorosa, el 2020 queda para mi marcado por la pandemia pero no he dejado de trabajar desde enero, entonces es un año muy importante y muy bonito para mí”.

Continúa con un proyecto personal muy importante

Ahora que ha dejado de grabar la sexta temporada de Me Caigo De Risa, Mariana prepara un negocio personal en la colonia Narvarte de la Ciudad de México y pretende ver la luz en octubre.

“Decidí no engancharme con proyectos, tengo puras campañas publicitarias y un nuevo bebé en puerta, estoy poniendo un salón de belleza con uñas, barbería y spa, ando como loca, Luca trae torta, empiezo este proyecto personal que era un sueño para mí, poner mi propio negocio, yo no paro. Por lo pronto la televisión la dejaré descansar mientras recupero mi peso, mientras hago mi cuarentena de cesárea o parto natural y le dedico tiempo a Luca”, compartió Mariana contenta, quien dijo ha subido 10 kilos y prefiere que sea parto natural.

Nueva temporada, juegos nuevos

Esta sexta temporada contará con la participación de artistas especiales como ya es tradición, invitados de la bella familia disfuncional, con juegos nuevecitos y nunca antes vistos, inventados por la producción. Un escenario con colores diferentes y detalladas medidas de seguridad.