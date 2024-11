Maribel Villegas asume el cargo como diputada federal del Distrito 02

Este martes 5 de noviembre de 2024, Freyda Marybel Villegas Canché asumió oficialmente su posición como diputada federal del Distrito 02 en la Cámara de Diputados, tras la licencia solicitada por la diputada saliente Elda María Xix Euan.

La salida de Xix Euan, quien dejó su cargo en la LXVI Legislatura el pasado 1 de noviembre, responde a su nombramiento como la primera Secretaria de Educación de origen maya en Quintana Roo, un hecho histórico en el estado.

A través de sus redes sociales, Villegas Canché compartió un mensaje de agradecimiento y reafirmó su compromiso de trabajar en beneficio de México y de Quintana Roo.

"Con el objetivo siempre de trabajar por mi país y mi estado, Quintana Roo, hoy tomo protesta como diputada federal. El camino del trabajo es el que siempre elijo para todas las encomiendas que se me dan" , expresó.

La legisladora también destacó la importancia de seguir la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, haciendo referencia a los proyectos de transformación que están en marcha a nivel federal.