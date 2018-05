Cancunense, lista para la odisea mundialista

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Se emociona, esboza una sonrisa de alegría, pero también por los nervios y el ansia que le provocan ante la odisea que le espera en el ‘Viejo Continente’.

“El próximo viernes 1 de junio salgo para Madrid, España. Estaré 15 días ahí y el 16 me traslado de Roma a Moscú. Como cualquier mexicano que sea fanático del fútbol (su equipo es el América), su sueño es ir a un Mundial. Afortunadamente, gracias a Dios, estoy a punto de lograrlo este año, con la ayuda de mi madre (Lucelia Vargas Contreras, de Jungapeo, Michoacán)”, sentencia Mariela Martínez Vargas, originaria de Cancún, de apenas 25 años de edad.

Contagiada por la fiebre futbolera que estremecerá a todo el mundo, confiesa a Novedades de Quintana Roo, cómo gestó su aventura.

“Todo comenzó porque realmente quería conocer otro continente y qué mejor que Europa, pues está lleno de riquezas, es una cultura diferente.

Al buscar la información, un amigo me comentó que también iba a ir a Rusia, sola obviamente no lo haría. En ese instante, comenzó la aventura del Mundial, el 18 de marzo, cuando compré todo lo necesario para el viaje, desde vuelos, hospedaje y boletos.

Hasta hoy, tengo para el juego Alemania-México, México-Corea y Uruguay-Arabia Saudita. El motivo por el que compré para el último partido, era porque necesitaba una identificación oficial del Mundial (FAN ID), que sirve para entrar al país durante el evento, sin necesidad de tramitar la visa rusa. Además, era uno de los que menos se habían vendido”, relata la licenciada en Ciencias de la Comunicación.

Agrega que ‘de ahí en fuera, sólo nos falta el de México-Suecia, pues están un poco caros (400 dólares), sin embargo, seguramente valdrá la pena cada segundo’.

“Los boletos variaron de precio, pero por el tiempo, los acabamos de comprar, uno por uno. El de Uruguay-Arabia costó 210 dólares (3 mil 780 pesos), el de México-Alemania en 235 (4 mil 320) y México-Corea, el apenas adquirimos, salió en 290 (5 mil 520).

En el viaje, gastaremos unos 45 mil pesos, aunque nuestro presupuesto va más allá (60 mil pesos) porque visitaremos otros países, como Francia, España y Alemania. Tardé año y medio ahorrando dinero, mi mamá me apoyará con más, con lo necesario para que no me falte nada”, manifiesta.

Como refería anteriormente, ‘llegaré a Moscú el 16 de junio, pues ahí mismo, el día 17, veremos el México-Alemania’.

“Después del partido, tomaremos un tren de Moscú a Rostov, la sede del México-Corea. De regreso, igual, abordaremos el tren y luego el avión de Moscú a Ekaterimburgo, para el México-Suecia.

Tras la actuación de la Selección en la primera ronda, nos trasladaremos a Berlín, Alemania, para volar con destino a México”, señala.