Marienne Montero gana importante presea e impulsa su carrera profesional

Heredera de talento y disciplina, la cantante Marienne Montero, recibió el premio Trix Walo, una de las máximas preseas que se otorgan a los artistas suizos más destacados de la industria. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, la joven nacida en Alemania y de sangre chetumaleña comparte su alegría y su sentir tras recibir este reconocimiento.

“Este premio Trix Walo lo gané como mejor artista joven en la categoría de canto con banda. Es solo para jóvenes suizos”, compartió Marienne Montero, hija del reconocido tenor chetumaleño Joel Montero.

Con dos canciones de su autoría, Waterfall y Lovely, Marienne participó en este certamen y conquistó a los jueces con el tema High, también escrito por ella, el cual le dio el triunfo y la oportunidad de tener una estrella con su nombre, la grabación de una canción en estudio, del videoclip de la misma y la participación en un programa en vivo donde compartirá escenario con talentos reconocidos.

“Estoy muy contenta, es un paso muy grande para mi carrera musical, ya que estoy trabajando para publicar mi primera canción y posteriormente será mi disco”, expresó Marienne, quien en su equipo tiene a Jwan Steiner, exitoso artista suizo.

Luego de este reconocimiento, asegura Montero, que otros músicos querrán trabajar con ella, pues es una garantía que será el foco de atención.

Su papá, su máximo ídolo y ejemplo a seguir

“Mi padre está muy orgulloso de mí, es el ídolo más grande que tengo pues todo lo que ha logrado lo hizo él solo, es un gran aprendizaje. No rendirme y seguir luchando, aunque las cosas parezcan difíciles es algo que he aprendido de mi padre, si imagino que todo saldrá bien, sucede, eso me dice siempre mi padre antes de subir a un escenario”, dijo.