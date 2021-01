México: Mario Iván Martínez lleva hasta tu casa la vida de Van Gogh

Cancún.- La pandemia dio un fuerte golpe al arte y los espectáculos presenciales, lo que ha llevado a los actores a reinventarse y a buscar nuevos caminos antes de quedarse sentados a esperar, así es como el maestro Mario Iván Martínez aprovecha cada minuto del encierro para crear y seguir sorprendiendo a su público.

En esta ocasión, ha decidido adaptar al formato en línea, uno de sus más recientes proyectos teatrales, “Van Gogh, un girasol contra el mundo”, la interesante vida del pintor Vincent Van Gogh a través de su mirada, detalles que comparte con Novedades Quintana Roo en una interesante y amena charla,

“Por un lado está la necesidad de reinventar nuestro oficio a partir del encierro, así he logrado llevar a cabo varias transmisiones de teatro en línea, entre ellas, Descubriendo a Cri Cri, Qué me cuentas Don Quijote, Cuento de Navidad de Dickens con Laura Luz y ahora he adaptado la obra de teatro que teníamos en cartelera: “Girasoles contra el mundo”, la adapté ahora como Van Gogh, un girasol contra el mundo, una versión unipersonal de este tema que me ha ocupado tantos años y que ha tenido diversas ramificaciones”, detalló el actor, quien comparte cómo comenzó este proyecto.

“Comenzó con una invitación a ponerle voz a un documental europeo que se llamó Vincent, pinceladas de un genio, ahí surgió el interés por averiguar más sobre la vida íntima de Van Gogh, sus encuentros y desencuentros amorosos, amén de su evolución pictórica y así darme a la tarea de escribir un texto dramático”.

Para llevar a cabo su investigación, Mario Iván viajó a Europa, a los lugares donde Vincent descubrió el color, en el sur de Francia, al museo Van Gogh en Amsterdam, “fui a ver el lugar donde terminó sus días y de regreso a México hicimos el montaje en el teatro Helénico y en el Teatro Libanés”, temporadas que luego del éxito que tuvieron se vieron canceladas por la pandemia, fue ahí cuando el maestro decidió adaptar la obra para teatro en línea.

“Era una obra originalmente diseñada para tres actores, ahora a un solo actor en el formato de teatro en línea, adaptando las escenas, añadiendo personajes, acortando otros y ubicando la acción en el momento en que Vincent se interna voluntariamente en el hospital de Saint Remy de Provence, después del evento trágico donde se mutila la oreja tras la discusión con Gauguin”.

Así nació “Van Gogh, un girasol contra el mundo”, obra que será transmitida el sábado 30 de enero a las 18 horas y el domingo 31 de enero a las 13 horas, a través de la plataforma Boletia.com.

Expande su creatividad y experiencia

Además de esta adaptación a teatro en línea, el maestro Mario Iván ha escrito una bella biografía acerca de la vida de Van Gogh basada en su viaje, su investigación y su experiencia como actor mexicano, la cual ya ha sido publicada por Random House, además de un libro infantil al que tituló “De nidos, estrellas y girasoles” en el cual narra la infancia del pintor neerlandés.

“Ahora he querido darle seguimiento a ese proyecto para que sea el primero de una serie de libros acerca de la infancia de personajes célebres, en diciembre concluí el segundo libro que aún no está publicado, pero se titula “De niñas, disfraces y un soneto”, es la infancia de Sor Juana Inés de la Cruz”.

Además de las obras de teatro, el dramaturgo mantiene el contacto con su público a través de Facebook.

“Todos los viernes hago un Facebook live familiar en mi fan page que se llama A Soñar despiertos, es una hora de cuento, de fantasía, de comunicación con el público, siempre hay un cuento distinto, adivinanzas, hay una sección de ciencias, chistes y sobre todo la interacción. He logrado una transmisión de teatro en línea cada mes, he subido 100 capsulas de cuento a mi página Soñar despiertos, donde cada martes, jueves o sábado invito a las personalidades a contar un cuento conmigo, ha participado Susana Zabaleta, Eugenia león, Ignacio Lóppez Tarso, Héctor Bonilla, Fernanda Tapia, Janet Arceo, El hijo del Santo, Alex Lora, no me he querido rendir al pasmo y he tratado de explorar todas las avenidas disponibles para reinventar mi oficio porque además hay que sobrevivir, todo lo presencial fue cancelado y ahora hay que buscar nuevas fuentes de ingreso y otras maneras de hacerlo como es el teatro en línea”, concluyó el gran maestro Mario Iván Martínez, quien para febrero prepara la transmisión en línea de la puesta Diario de un Loco.

