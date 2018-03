La cultura ni gratis, ni cara

No podemos hacer cultura sin dinero, pero es muy importante que la hagamos accesible para todos y no sólo para una pequeña élite que puede pagarla. Siempre he estado en contra de que los espectáculos sean gratuitos porque las personas no la valoran, pero tampoco debe ser prohibitiva.

Teatro, cine, conciertos, libros, museos y demás se vuelven cada día más lejanos para la mayoría de la población. No entiendo a familias de bajos recursos como logran ir a partidos de futbol para apoyar a sus equipos contando lo que cuestan los boletos del espectáculo y todos los productos que ingieren dentro de ,os estadios. Todo ello es realmente costoso aunque vaya a los asientos más económicos.

Lo mismo sucede en el cine que es considerado el entretenimiento más barato de todos. Ir a un concierto es lo mismo ya que una familia de papá, mamá y dos hijos costaría un promedio de $1,500.00 y ese dinero no podrá ser usado para gastos vitales. Cuando empecé hacer el proyecto de orquesta para Quintana Roo en 1998 me deprimí al saber que ningún espectáculo se paga al 100% de la taquilla y es necesario hacer uso de patrocinadores de todo tipo para cubrir los gastos.

Mi sorpresa surgió porque en la escuela de música nunca tuvimos una clase de economía sobre el tema y nos mandaron a la guerra sin fusil. Ahora existe una carrera que enseña como operar cualquier producción con ganancias para todos, pero siempre en el caso de las orquesta el músico es el que menos dinero obtiene y eso es una tristeza. Se tienen que hacer patronatos muy fuertes, patronatos de verdad para poder mejorar la calidad del espectáculo y por supuesto de quienes lo realizan. Debemos encontrar precios justos para que más gente pueda apreciar cultura y no meramente un espectáculo.

Ojalá que los encargados de las áreas culturales puedan separar la cultura del entretenimiento y así el público que no conoce le deje de aplaudir a cualquier cosa pensando que es cultural y de alto nivel. En fin, esto es otro tema de muchas páginas pero la esperanza se pierde al último. Hasta la próxima semana.