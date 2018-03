Cualquier persona que me conozca sabe que suelo hablar mucho; y hablo mucho sobre la importancia del arte mil veces al día. Todos los tipos de expresión artística tienen para mí un lugar privilegiado en mi vida.

El otro día me puse a hacer una lista de todos aquellos tipos de expresión artística que he tenido el privilegio de haber practicado alguna vez y me asombré ¡Todos me gustan mucho! aunque obvio todos saben por cual me inclino.

Con la abuela y madre que me tocaron había que entrarle a todo. Ella decía que el artista tenía que ser un ente muy completo. Hay que bailar me decía, y aunque seas músico la gente dirá que es otra de tus gracias e igual para la actuación, el canto y demás.

Solo veamos a los artistas de antes. Judy Garland, Frank Sinatra, Gene Kelly, Joaquín Pardavé, Cantinflas, Eduardo Manzano (El Polivoz) y tantos que no cabrían. Ellos cantan, bailan, actúan y tocan un instrumento.

Mi tío Memo es un gran músico en toda la extensión y mi mentor en esto, pero es un gran artista plástico. Pinta de miedo y hace unas esculturas increíbles y eso lo hace más artista. Yo dejé de dibujar y pintar por burro, pero no estaría de más volver a las andadas y digo esto no porque la gente tenga que hacerlo como meta de vida o como su forma de sustento; simplemente que el que escribe, pinta, toca, actúa, baila, esculpe, declama y conoce las verdaderas expresiones del arte es una mejor persona y entiende más el buen vivir y no estoy hablando de dinero, sino de buen vivir en un amplio contexto de madurez y sabiduría.

Mi madre era una extraordinaria coreógrafa y bailarina al igual que cantante y una de sus gracias solo para los cuates muy íntimos era el cocinar. Wow que delicia que la cena y la variedad de las fiestas de la casa de ustedes eran producción de Doña Diana al 100%, era una artista en todo.

Así es que no sé a qué te dediques, no se cual sea tu entretenimiento, pero no si no está agregada una clase de pintura, música, actuación, baile, cocina o lo que sea tienes una vida a la mitad y te estás perdiendo de muchas cosas que te harán un ser realmente especial y diferente. Hasta la próxima semana.