Escucho discursos todos los días sobre lo que harán los candidatos o aspirantes a candidatos por la Presidencia de la República, ellos hablan de las reformas y cuando entran a la reforma de educación el tema cultural lo dejan de lado.

El primer mundo apuesta a la inversión cultural aún en época de crisis a sabiendas de que el resultado será positivo para todos los sectores. Invierten en patrullas, armamento para bajar los índices de inseguridad y sin embargo no hay cambios ¿tienen idea de los resultados que se tendrían si un poco de ese presupuesto lo invirtieran en cultura?

Supongo que no, porque los índices delictivos disminuirían de forma impactante y entonces me pregunto ¿no que estos candidatos fueron a estudiar a las más prestigiadas universidades del mundo?

Realmente no entiendo por qué no ven como un brazo político importante que les daría mucho capital a su favor y lograrían posicionarse como el o los políticos que bajarían la criminalidad a niveles realmente sorprendentes de manera positiva.

Para mi es difícil tomar la decisión de por quién votar y si a eso le sumo que nadie tiene una propuesta de cultura se me complica más porque están atentando contra mi profesión, contra mi oficio y mi manera de vivir.

Nunca hay presupuesto cultural, siempre existe algo más importante en que gastar hasta que el Rey en turno le gusta algún espectáculo (conste que no dije cultura sino entretenimiento) y en eso si gasta. No podemos seguir dando entretenimiento por cultura.

Para mi México es mi gran orquesta y esa orquesta está desafinada y tenemos que afinarla todos, cada quien desde nuestra trinchera para que suene más que afinada, poderosa y en perfecta armonía con todos sus elementos y no es tan difícil como parece.

No importa si se tienen números, estadísticas, ejemplos ya probados y un sinfín de información, pero parece que existe una política de solo escuchar y recibir a los improvisados. Ojalá que en algún momento de esta contienda se toque el tema y exista algún proyecto importante en este rubro. Hasta la próxima semana.