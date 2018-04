Promesas culturales

Aquí algunos compromisos de campaña en el ámbito cultural de los últimos tres sexenios con la idea de mantener, cuidar, proteger y enriquecer la cultura del país. Por lo menos hubo promesas, ahora no se dice nada y ni está en el proyecto de ningún candidato.

En una promesa querían consolidar una política cultural a largo plazo que garantizara el derecho a la cultura de todos los mexicanos. En otra fortalecerían una política cultural descentralizada e incluyente a partir de las diversas vocaciones regionales.

Esta última sonaba interesante pero no se hizo nada. También iban a vincular la formación de la sensibilidad y la creación artística dentro del proceso educativo. Esta nos hubiera hecho muy feliz a muchos artistas: Impulsar al sector cultural, subrayando el importante papel que juega en nuestro desarrollo como generador de empleos y de beneficios económicos. Se imaginan.

Aquí otra que siempre me dio risa y que me sigue dando risa: Lograr un manejo eficiente y transparente de los recursos asignados con rendición de cuentas. Este servidor sigue escuchando palabras huecas, ya que aunque ya tenemos una Secretaría de Cultura federal no se ha trazado una política cultural de largo plazo que garantice los derechos culturales en las 32 entidades federativas.

No se ha hecho un esfuerzo profundo por descentralizar programas culturales; al contrario, el centralismo está mejor que nunca y como dijera mi madre: En este país Dios está en todas partes pero sus oficinas están en la Ciudad de México.

No sólo no se integró la cultura a las escuelas sino que llevamos muchos sexenios con un aumento de crisis cultural en donde se sigue manejando el arte y la cultura como la clase de entretenimiento o la guardería de lujo.

Y en general todo el sector cultural no ha sido impulsado y está en severa crisis. Pido con mucha fe a todos y cada uno de los dioses del Olimpo que a cada candidato a la presidencia de la República, presidencias municipales, diputados y senadores, les envíen a las 9 musas para que no descarten el arte y la cultura de sus campañas y a lo largo de sus gestiones a los que sean electos. Hasta la próxima semana.