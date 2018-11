Mundo en cambio

Todos y cada uno sabemos que ya no podemos estar con el dicho aquel que yo soy así y que se aguante el mundo.

Sin importar nuestro oficio debemos hacer las cosas distintas por la gran competencia que existe, y debemos innovar en todo. Principalmente en la manera de comercializar lo que hacemos.

Existe una era digital que no podemos dejar de lado, en donde las redes sociales son torales para poder proyectar al mundo lo que hacemos y cómo lo hacemos.

Ahora se puede vender más con menor esfuerzo, utilizando canales diferentes y a un costo mucho más económico que los canales tradicionales.

Y ya no se valen los comentarios como: yo no le entiendo a la computadora, esta no es mi época, soy una papa en redes sociales, yo soy anticomputadora y muchas más que ustedes habrán escuchado muy seguido.

Esta época es tu época con todos los cambios que trae, y debemos hacerles frente, no es tan complicado, se los garantizo. En épocas anteriores los hijos que no deseaban seguir estudiando los mandaba el papá a trabajar al negocio familiar.

Con el paso del tiempo estos hijos iletrados se volvían eruditos en el negocio, y además eran los potentados de la familia, ya que económicamente alcanzaban una posición privilegiada y sin estudios.

Obvio, los hermanos que habían estudiado carreras como derecho o medicina no alcanzaban la posición económica del hermano que había abortado sus estudios.

Pero ¿qué creen? En la actualidad ya no puede pasar esto, porque si el padre tomó una decisión de esta naturaleza llevaría a la quiebra al negocio, y por ende el patrimonio familiar.

Cada día se necesita gente más preparada y de mente muy abierta en cualquier puesto de trabajo, para que las empresas, sin importar el tamaño que sea, se conviertan en un éxito en todos los sentidos.

El mundo está cambiando de una manera radical, insospechada, fuera de todo pronóstico, y les dejo estos ejemplos para que nos demos cuenta de la dimensión de los cambios mundiales: El mejor rapero es blanco, el mejor golfista es negro, el Papa es argentino, Trump es presidente y AMLO será nuestro próximo presidente ¿alguien duda de que el mundo está cambiando? Hasta la próxima semana.