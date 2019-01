Público competente

La formación de públicos por parte de toda la sociedad incluyendo a las instituciones culturales, escuelas, artistas, amantes del arte y la cultura y toda la sociedad en general constituye una necesidad primordial y muchas veces esta labor se deja de lado.

Tenemos muestras más que reveladoras de la insuficiente participación de los ciudadanos en los espacios creados por las instituciones y la iniciativa privada para el disfrute del producto cultural. Me atrevo a decir que aunque tengamos ya profesionales serios y reales en casi todas las disciplinas artísticas, no ha llegado aún el salvador que pueda vender de manera integral un producto con un éxito rotundo, real y cuando digo real me refiero a cultura y no a entretenimiento; porque confundimos mucho la diferencia que existe entre ambas.

El entretenimiento se vende muy fácil y muchas veces está disfrazado de cultura. Esto no es propio de Quintana Roo es un problema mundial que nos indica que aún no se ha avanzado suficientemente en ese sentido y que falta mucho por hacer.

Es necesario trabajar en estrategias para el trabajo cultural de modo que las instituciones culturales doten de otra dimensión la labor de promoción, a fin de provocar una transformación educativa en los ciudadanos. Tarea titánica si no se cuenta con el apoyo de la sociedad y de las instituciones educativas privadas.

Todos deberíamos ser difusores de cultura, agentes educativos y contribuir a crear entre todos la percepción y apreciación artística, motivados, activos y propositivos en correspondencia con la necesaria formación cultural de los ciudadanos y las demandas de la política cultural. Apreciar el arte en general, crear la necesidad de entender y apreciar mejor un concierto y no solo ir para salir en la foto.

Si yo sé que es un oboe, podré disfrutar mejor del concierto y si sé que tengo que ver las puntas de los pies a una bailarina y no solo el vestuario o la escenografía… podré disfrutar realmente el ballet y así puedo dar muchos ejemplos, pero necesitamos que el público esté dispuesto y esa es la tarea que hay que hacer en esta formación de públicos culturales como proceso formativo en una estrategia pedagógica y andragogía. No hay de otra. ¿Usted que está haciendo para mejorar la cultura en Q. Roo?

Hasta la próxima semana.