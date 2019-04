Hagamos un mundo mejor

El arte y la cultura han demostrado sobradamente su eficacia en la mejora de la calidad de vida de personas con dificultades de inserción social. Con una frecuencia creciente, los profesionales que trabajar con personas y colectivos en situación de riesgo o exclusión demandan la práctica de talleres artísticos para el trabajo cotidiano con las personas con las que trabajan, pero ¿con qué respaldo formativo afrontan esta tarea? El mundo del arte y la cultura contagia y tiñe un mayor número de sectores colaterales, siendo el entorno social uno de ellos. Cada vez más frecuentemente, los educadores sociales y los terapeutas ocupacionales diseñan actividades de rehabilitación que tienen que ver con la creación artística sin conocer en muchos casos los principios que subyacen al proceso creativo. Este servidor no concibe el arte si no es como un motor de cambio en la sociedad, como herramienta de reflexión, de agitación, de denuncia o haciendo patente en definitiva como un instrumento de cambio que contribuya a hacer de éste un mundo mejor. Desde esta realidad debemos proponernos un programa de formación que contribuya a solventar esta carencia del entorno. Una formación capaz de integrar diferentes disciplinas, aprovechando este aspecto para un doble crecimiento de cualquier ser humano. Existen sin duda muchos ejemplos, pero este servidor ha visto cantidad de gente con autismo, parálisis cerebral, síndrome de Down, llevar una vida muy diferente y placentera gracias a la práctica constante del arte (música, pintura, escultura, danza, etc.). Creo que debemos practicar una manifestación artística en nuestras vidas y ojalá la pudiéramos llevar a un muy buen nivel; y no me refiero a ser artistas, sino simplemente por ende mejor persona en el oficio que sea. Esta experiencia estética nos hará expresar sentimientos, circunstancias, pensamientos, ideas y alguna que otra buena locura. Estímulos que conmueve al campo perceptivo del individuo, y tiene muchos beneficios ahora te compartimos. Reduce el dolor, disminuye el estrés, refuerza la salud, estimula el cerebro, aumenta nuestro rendimiento, facilita el dormir, desarrolla el optimismo, abre las emociones, estimula a socializar y muchas cosas más. Así que ya lo saben, la práctica del arte en general es la mejor compañía. Hasta la próxima semana.