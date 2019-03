Iniciación musical

Escuchar y comprender la música clásica es todo un reto. Si has intentado acercarte a ella sin mucho éxito o no has conseguido disfrutar de grandes obras, no desistas. Introducirse al mundo de la música clásica no es sencillo y es necesario empezar con los compositores adecuados. Esto es como querer empezar a leer y escogemos el Quijote de la Mancha… imposible. Considero que algunos compositores son más complejos que otros y pueden aturdir los oídos y no por malos sino porque su obra es realmente para oídos más educados. Recomiendo siempre la asistencia a algún concierto ya que en ocasiones es más fácil acceder a la música con los ojos y oídos que solo con la parte auditiva. Y es que, la interpretación es una parte muy importante de este género musical. Aquí les dejos una selección de piezas fáciles y digeribles de grandes autores con las que pueden empezar esta aventura a la que realmente deseo que disfruten mucho. Empezaría con Mozart y su Pequeña Serenata Nocturna que es una pieza perfecta para empezar ya que está construida con mucha claridad. Después seguiría con Beethoven que es otro de los compositores que debes conocer para introducirte a esta música y empieza con su 5ª Sinfonía. De ahí me brinco a Mendelssohn con su 3ª y 4ª sinfonías. Luego Dvorák con su Sinfonía del Nuevo Mundo y no podría faltar Vivaldi con sus Cuatro Estaciones en donde sería un buen ejercicio descubrir de qué estación habla cada pieza. No podía faltar el rey del vals, Johann Strauss y su Danubio Azul así como Handel y su obra El Mesías. En todas estas obras podemos cerrar el círculo de obras para principiantes en música clásica. Obvio esto no es todo pero es un principio excelente para perderle el miedo a esta música y romper el paradigma (mal creado) de que con esta música nos dormimos. Cosa más falsa. Entren al canal de videos, busquen cualquiera de estas obras en el orden que las muestro y a disfrutar sea dicho y ya me platicaran después los resultados. Prometo que en breve doy una segunda sugerencia de obras para darle continuidad a esta y que sigan disfrutando de la música de concierto, que les recuerdo que era la música popular de esos tiempos. Hasta la oróxima semana.