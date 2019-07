Muchos dirán que no es cierto, que es un gran invento, la mentira del siglo y demás, pero no es el caso de este espacio desmentir o defender el hecho; simplemente contar un suceso vivido. A finales de 1960, tal vez noviembre, pudimos ver en la ciudad de México un eclipse total de sol y recuerdo a mi padre el ir a conseguir una careta de soldador porque un oftalmólogo amigo de él, le comento que era la única forma sana de ver el eclipse y así lo hicimos. Fue realmente sensacional la experiencia y de ahí mi curiosidad de aprender más de los fenómenos del cielo. En la escuela nos proyectaron una película de un eclipse y era sensacional. Toda la aventura inició el miércoles 16 de julio por la mañana al ver despegar al Apolo 11 y comentar la emoción de la ignición de los motores al despegar y la separación de las partes y demás. Yo tenía 5 años y fue el tema de mucho tiempo, y en la mañana del sábado 19 viajamos a Toluca para quedarnos en la casa de la tía Carmen (hermana de mi papá) y ese día platicamos o más bien los hice platicarme más del suceso que veríamos al día siguiente y por fin llegó el domingo 20 de julio de 1969 en que después de comer no dejaba de preguntar la hora para que prendieran la televisión Stromberg Carlson de la casa. Por fin llegó la hora y todos sentados frente al televisor escuchando las voces del gran Ken Smith. Jacobo Zabludovzky y Pedro Ferriz Santacruz haciendo descripción detallada del gran acontecimiento que sin duda paralizó en su totalidad al mundo como nunca lo he visto hoy por hoy. Y al fin el comandante Neil Armstrong desciende a la superficie lunar y detrás de él Michael Collins mientras Edward Aldrin se quedó en el módulo de mando haciendo orbita con la luna. Maravillosa capacidad de asombro que teníamos en mi generación y que yo no en lo particular no he perdido y que veo en las generaciones actuales se ha perdido. Les enseñas algo y te dicen… ah sí, como si tuvieran un gran conocimiento de las cosas y no tienen idea de lo que se ha trabajado para llegar a la utilización de miles de cosas que nos pueden parecer normales pero que son una maravilla tecnológica. Hasta la próxima semana.