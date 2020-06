En esta pandemia, escucho lo aburrido que la gente se siente. No hay canales para ver, ni nada por hacer. Todo siempre es igual. Al día de hoy, y contando desde el 15 de marzo, ya llevamos 107 días de encierro. Los asaltos al refrigerador son arrolladores y el escuchar a grandes y chicos hablar del aburrimiento una y otra vez es muy cansado. Mi padre (q.e.p.d), que era un sabio, decía: “solo se aburren los tarugos” y cuando en casa nos veía a mis hermanos o a mí con esa cara inconfundible preguntaba: ¿Aburridos? Y en ese momento la actitud cambiaba y ya nadie lo parecía. Se me hace increíble que con todas las cosas que hay por hacer, por ver, por aprender. Sobre todo, que alguien diga que esta aburrido. Yo tengo siempre mucho que estudiar al piano, la batuta o lo que sea. Tengo un mundo de cosas por hacer y se me va el tiempo muy rápido y siempre me faltará qué hacer y tiempo para realizarlo. Siempre habrá algo que leer y quedará pendiente para otra hora u otro día y es fascinante leer un libro, el que sea, por el simple hecho de estar aprendiendo algo. Nosotros de chicos solo teníamos en la televisión los canales 2, 4, 5, 11, 13 y el nuevo canal 8 (después fue el nueve) con más caricaturas y, años más tarde, el 7. La televisión por cable iniciaba operaciones en ese época, pero no en toda la ciudad había infraestructura y, aunque vivíamos en buen barrio, como dijera mi abuela (q.e.p.d) en muchas partes de la colonia Del Valle no había y ese era mi caso. Ahora con todos los canales de cable, las plataformas digitales y la gente no se llena y osa decir que no hay nada que ver. En los años 70’s no necesitábamos más, podría decir que hasta era mucho. Sé que los tiempos han cambiado, pero jugar a la cuerda, al burro, el trompo, al yo-yo les resulta muy aburrido hoy en día. Me cuestiono ¿Qué haremos en un futuro con más tecnología? ¿Habrá más flojera y más aburrimiento? Hoy por hoy a mis 56 años tengo muchos sueños, cosas por hacer, muchas más por realizar y no pasa día que no me cuestiones lo ignorante que me siento ante la cantidad de conocimientos que me falta por saber. ¿Qué hacer para crear una estirpe ávida de conocimiento y de sed por realizar cosas sin la permanente tecnología? Hasta la próxima semana.