Se conoce como afinación el proceso y resultado de afinar y la acción que busca incrementar la calidad de una cosa. La noción de afinación es utilizada en el ámbito de la música en referencia a lograr que los instrumentos reproduzcan cada una de las notas que componen su extensión total de acuerdo a una convención determinada para la obra que se desee ejecutar. Esto puede realizarse de muchas maneras; una de ellas y la más común, consiste en utilizar un diapasón como guía. La famosa nota La 440 corresponde a la nota la que se ubica por encima del do central del piano, y su nombre indica que al ejecutarlo vibra constantemente 440 veces por segundo. Esta nota en particular se utiliza como estándar de referencia a la hora de afinar un instrumento en la actualidad. Los cantantes suelen ser quienes más sufren de problemas a la hora de afinar, dado que, si bien existen otros instrumentos a parte de la voz, todos presentan dificultades similares. El hecho de que las cuerdas vocales sean parte de nuestro cuerpo hace que no se consiga la afinación deseada. Para algunas personas, conseguir una buena afinación es una cuestión natural, que no les exige ningún tipo de esfuerzo consciente. Sin embargo, la música vocal puede llegar a ser muy compleja en este aspecto y toda habilidad innata puede ser insuficiente para alcanzar los resultados aceptables o, incluso, agradables al oído de los espectadores. Para afinar es necesario educar al cerebro, proporcionarle información acerca de tonalidades y de las diferentes relaciones y tensiones que existen entre las notas. Esto no significa que todos podamos convertirnos en grandes cantantes, sino que el camino es mucho más complejo de lo que se cree y muchas veces la educación hace la diferencia. La materia más importante en la música se llama Solfeo y Entrenamiento Auditivo y quien quiera ser un cantante o instrumentista de verdad; deberá dedicarle muchas horas a su estudio. Es tedioso lo reconozco, pero sin Solfeo no puede existir la comprensión al ejecutar y por ende la afinación. De hecho antes de empezar un concierto está el ritual de la afinación y después a sonar se ha dicho. Hasta la próxima semana.