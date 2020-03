Aislamiento

A casi nadie nos gusta el encierro y menos si lo sentimos a fuerza. Simplemente seamos cuidadosos de nosotros mismos y nuestras familias acatando el sentido común. El dinero es muy importante pero si no tenemos salud ni siquiera lo podremos disfrutar, así que a cuidarse. ¿Qué hacer? Pues la verdad tenemos mucho que hacer. Limpieza es un buen tema. Mi madre nos enseñó a viajar ligeros, pero siempre vamos acumulando cosas, así que a tirar se ha dicho. En un par de días ya saque dos bolsas de cosas inútiles que fueron entrando y que no sirven para nada; este créanme es un muy buen qué hacer para este tiempo. Saca los libros pendientes de leer o el libro pendiente si eres de poca lectura. Si no te quieres picar con una serie puedes buscar películas simplemente y has tu lista de pendientes de ver en tu plataforma digital. Si tocas un instrumento te sugiero que organices tu tiempo de práctica con ejercicios de calentamiento, escalas, repertorio y cosas que no tenías tiempo de montar y ahora es cuando. Prepara esa receta que no has hecho o pídele a quien cocine que te la prepare. Seguramente se va a antojar dormir demás o dormir siesta aunque no la acostumbres, así es que hazlo. También corremos el riesgo de hartarnos de todos, pero aprovechemos ese tiempo en pasarla bien y convivir con nuestro seres queridos como nunca lo hacemos. Decirles a todos lo mucho que los amas y atiéndelos a cuerpo de Rey. Consiéntanse mucho y aprovechemos esta cercanía que la vida nos está permitiendo sin prisas, sin horarios, sin reloj y a disfrutarse mucho este tiempo juntos. Enamora a tu mujer o a tu marido y platiquen y ríanse como nunca. Quehacer hay mucho y si alguien en la casa osara con decir que está aburrido porque no puede salir; recuérdales las veces que no han querido salir por estar pegados a una pantalla. Y recuerden que mamá no es Cenicienta, si estamos todos en casa cada quien se encarga de sus cosas y démosle a la Reina el descanso que nunca se toma y que la vida se lo está regalando por derecho propio. Lee, pinta, toca, mira, come, aprecia, cocina, duerme, ejercítate, disfruta la ducha, disfrútate a ti y disfruta la vida, porque nos levantamos todos los días pero vivir se nos olvida en ocasiones. Hasta la próxima semana.