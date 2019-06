Música como alternativa

La música es una gran aliada en los tratamientos para niños con algún tipo de problema como depresión, agresividad o falta de concentración. Muchas veces las pastillas son la salida más rápida y fácil, pero hay interesantes alternativas que podrían mejorar su estado, como por ejemplo tocar un instrumento. Psiquiatras del Colegio Médico de la Universidad de Vermont estudiaron los efectos de la música en niños con problemas y sugieren que tocar un instrumento es más eficaz que las pastillas para los niños con trastornos psicológicos. Les ayuda a centrar su atención, controlar sus emociones y disminuir la ansiedad. El estudio publicado en Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry es el más importante que se ha realizado sobre los efectos de tocar un instrumento en el desarrollo cerebral. En él participaron 232 niños de entre 6 y 18 años a quienes se les realizaron escáneres cerebrales para identificar cómo la música afectaba diferentes regiones de su cerebro. El estudio confirma algo que ya se sabía, que la práctica musical afecta a las neuronas de la región motora, ya que exige control y coordinación de los movimientos. Pero también se detectaron engrosamientos y adelgazamientos en la parte de la corteza cerebral vinculada a la memoria de trabajo, el control de la atención, la organización y planificación, la inhibición de los impulsos y el procesamiento de las emociones. Un comportamiento que podría ayudar a los niños con problemas psicológicos como ansiedad, depresión, dificultades para concentrarse, agresividad y pérdida de control de los impulsos. Un violín puede ayudar más que un frasco de pastillas a un niño con trastornos, dice el Dr. James Hudziak, uno de los autores del estudio. Yo sugiero ya que inician en breve las vacaciones que hagamos que el tiempo libre, que será mucho lo dediquemos a una actividad artística como la música. Una clase por semana de una hora de duración combinada con una hora diaria de práctica nos dará resultados sorprendentes entre los 4 y 6 meses. Sé que mucha gente prefiere el deporte, pero en el deporte nos podemos dar el lujo de perder; en la música no está permitido ¿Qué opinan? Hasta la próxima semana.