Un concepto dinámico y en movimiento constante...

¿Qué es arte y qué no lo es? ¿Qué son las bellas artes? ¿Se puede aprender a apreciarlo y disfrutarlo, o es como nos dijeron los “expertos” algo que simplemente se siente? Muchas preguntas y más respuestas. Todos vemos obras que no consideramos que sean arte, escuchamos música que la tachamos de basura; coreografías, murales, películas y demás. Otros las considerarán obras de arte y entonces la pregunta es ¿Qué es y que no es arte? El arte siempre ha sido dinámico, ¡y es dinámico! Cambia y está en movimiento constante. Algo interesante es que el concepto de Bellas Artes que hoy tenemos en mente como arte, se da hasta 1744 en Francia por el filósofo Charles Batteaux quien crea el concepto cambiando todos los conceptos desarrollados previos y determinando que las Bellas Artes son: Pintura, Escultura, Música, Poesía y Danza. Después agrega la Arquitectura y la Elocuencia. Posteriormente se agregaron el cine y la fotografía, quitando la elocuencia. En la actualidad Arquitectura, Pintura, Escultura, Música, Poesía, Danza y Cine. Creo que la definición del polaco Wladyslaw. Tatarkiewicz es muy acertada: El arte es una actividad humana consciente capaz de reproducir cosas, construir formas o expresar una experiencia y como resultado puede deleitar, emocionar o producir un choque. Y creo que tiene mucha razón. Toda obra de arte creo que tiene que tener armonía, contraste, espacio, composición y ritmo. Y si aunque no lo crean todas las obras de arte sin ser música tienen ritmo. Definitivamente en todo existen niveles y habrá cosas en las que pensemos que no son arte, pero aunque creas que es muy fácil hacerlo, tú no lo estás haciendo y pasaremos al nivel de que te guste o no. Y aquí surge un tema para muchas columnas, el gusto. ¿Qué es el gusto? Difícil de explicar, pero lo tienes o no o tienes. Lo mismo para crear que para disfrutar. Vas a una casa en donde hay muchos objetos en la decoración; una parece bazar y otra parece museo. La diferencia es el gusto y no hay más que hacer. Escuchemos de todo, observemos estilos diversos de artes plásticas y todo lo que se llame arte. Ustedes tienen la última palabra. Te transmite algo o no te lo transmite. ¡Que viva el arte! Hasta la próxima semana.