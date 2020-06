El arte como disciplina

Algunas personas me preguntan sobre mis artículos sobre la educación artística y como respuesta expondré lo que algunas disciplinas artísticas nos darían como resultado en esta tan buscada educación integral aún inexistente en nuestro estado y, porque no decirlo, en la mayoría del país. La formación integral de niños y adolescentes en las asignaturas de artes o la de arte misma tenemos que concebirla como un espacio en donde los alumnos contarán con experiencias cognitivas y afectivas a través de la danza, la música, el teatro y las artes plásticas. Aprender el arte como una forma de conocimiento del mundo en donde los sentidos, la sensibilidad estética y el juicio crítico desempeñan un papel central. Alguien que estudia música en el nivel elemental, le daría énfasis a la expresión libre y espontánea por medio de la percepción del ritmo y la melodía. Posterior a esto descubrirá la música a través del canto, los juegos infantiles, el manejo de instrumentos musicales, lectura musical y el uso del cuerpo como instrumento y como medio de expresión con experiencias auditivas y rítmicas. En este punto es excelente organizar una banda escolar que provea a los estudiantes el poder desarrollar las destrezas relacionadas con la ejecución instrumental en grupos e individualmente. En el caso del teatro, este inicia al estudiante en el aprendizaje formal vinculado a las artes teatrales y el estudiante comienza a apreciar el vivir del escenario y el disfrute de las distintas expresiones del teatro. En las artes plásticas la sola experiencia de tener la sensación corporal de varios elementos resulta muy gratificante. Saber diferenciar entre acuarela, pastel, oleo o un impresionista, abstracto y demás me hace ser más culto y más sensible que antes de iniciar la disciplina. Y así seguiré insistiendo en que todo México se acerque a las artes sin elites siendo para el disfrute y beneplácito de todos. También seguiré siendo un defensor incansable de las bellas artes por ser el vínculo más importante que tenemos todos para ser mejores personas y ver la vida de manera distinta encontrando con esto la belleza en donde otros no la ven aflorando la sensibilidad en sentimientos desconocidos por los que no entienden este idioma tan bello. ¡Que viva el arte! Hasta la próxima semana.