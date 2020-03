El arte es crear cosas nuevas, que antes no existieron. Todas las cosas pueden ser objeto de arte pero hay algunas que lo son más que otras. Un rostro, un árbol, el río pueden ser objetos para el arte y para otras cosas pero una flor no tiene más margen que la belleza. En los músicos que no son compositores radica el complejo arte de la interpretación y una partitura puede tener tantas interpretaciones como ejecutantes y no es un plagio es una simple interpretación y así podemos ver versiones mejores que otras por el simple gusto que estas crean. En el caso de una escultura o de una obra plástica cada obra tendrá que ser única y no podemos aceptar más que originales o replicas autorizadas con todo el protocolo que esto conlleva. Ojalá pudiéramos profundizar más en el arte y no solo rascar por la superficie del tema. Las obras de los verdaderos artistas hablan por sí solas y no necesitan explicación; hacen sentir a la gente algo, les hace brotar algún sentimiento y ese es el verdadero arte. El arte solo existe cuando se produce comunicación entre la obra y el espectador y esto es un juicio de muchos analistas e incluso psiquiatras y debemos reconocer que artistas hay muy pocos y yo tengo la fortuna de tratar a diario con una muy grande. Hablamos de plagios, piratería y demás y sabemos que no hay que copiar, no se necesita si eres artista; si no es imposible. Una copia es una copia y se debe respetar la propiedad intelectual o aclarar que es copia en todas las disciplinas. Hoy parece que la gente perdió los sentidos para lo bueno o simplemente perdió el buen gusto. El arte nace cuando el artista plasma su idea, y logra transportar, polarizar e idealizar los genios internos que no fácilmente salen en las personas. Los verdaderos artistas son creativos, tecnificados, actualizados y definidos para transitar por una evolución muy madura y utilizan materiales de calidad y nos dan una mayor probabilidad de ver y reconocer el Arte. Conozco gente que tiene obra en su casa pero me pregunto ¿Sabrán que es arte o serán simplemente colgaron cuadros en la pared? La línea es muy delgada y solo los artistas reales pueden diferenciar esto. Acerquémonos más al artes y si crees que no te gusta o es aburrido hazlo solo por ver que se siente. Hasta la próxima.