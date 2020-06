¿Cómo cambiar?

En esta temporada de confinamiento me han preocupado el cierre o hasta la desaparición de algunos negocios; pero el domingo pasado realmente me aterré con el comentario de alguien que quiero muchísimo y realmente me preocupé. La mayoría de los artistas hemos tenido que adaptarnos al cambio y prácticamente estamos haciendo nuestro trabajo como clases, conferencias, cursos, talleres, conciertos y demás vía internet por las diferentes plataformas que existen. Facebook, YouTube, Instagram, Zoom, Google Meet, Skype y tantas otras. Este amigo me decía que todo está bien, que genera dinero, pero que no le gusta lo que está haciendo. No le llena estar frente a una pantalla, él necesita a la gente. Yo emocionado diciéndole lo que estoy haciendo y lo que podríamos hacer sumando esfuerzos y me dejo sin habla. ¡Eso sí es un problema! Realmente este servidor al igual que mi amigo necesitamos a la gente, al público, el aplauso, al alumno, el sentir es distinto en vivo a lo virtual y lo entiendo, pero, en algún momento regresaremos al punto de la convivencia, al punto del disfrute público y masivo. Ya pasó en la famosa gripe española entre los años de 1918 y 1920 donde las personas estuvieron recluidas dos años sin tener los avances científicos de hoy. Tengo mucha fe en que si no regresaremos a la normalidad de un febrero de 2020 en México, será bastante parecido a esta nueva normalidad. Desde el 11 de septiembre de 2001 viajar en avión es diferente a nivel mundial y ahora ya nos acostumbramos y existe gente que siempre ha viajado así. Ahora dar clases, un concierto y asistir a eventos públicos tendrán sus propias reglas y nos podrán gustar o no, pero nos acostumbraremos y convencido estoy que en esa nueva normalidad le tomaremos el gusto a las cosas basados en el gran amor y la gran pasión que tenemos al hacer nuestra profesión, nuestro oficio, nuestro arte. Y la abuela: La persona que hace su trabajo con las manos se le llama artífice, la persona que hace su trabajo con las manos y cerebro se le llama artesano y la persona que hace su trabajo con las manos, cerebro y corazón se le llama artista y tú eres un verdadero artista. Te admiro y quiero mucho. Hasta la próxima semana.