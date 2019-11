Cambios de Paradigma (2 de 2)

Seguimos con este tema. ¿Porque no cambiar si los cambios son los que hacen la vida y mueven al mundo? Estos cambios ideológicos y estilísticos quedan reflejados en la obra de Miguel Ángel, sin duda una de las grandes cumbres de todo el arte universal, un genio con sus luces y sus sombras pero con unas indudables dotes artísticas que le encumbraron al máximo estrellato que ninguna otra figura alcanzó con anterioridad. Leonardo da Vinci, Raphael, Donato Bramante entre otros artistas del Renacimiento; eran los enemigos de Miguel Ángel, figuras clave de la época sin duda que lucharon por conseguir el mismo nivel de estrellato que el florentino, y entre ellos hubo traiciones, acusaciones, descalificaciones. El tema era porque él se vendía tan bien y ellos no tanto. Yo puedo seguir tocando lo mismo, pero lo vendo de forma diferente y en lugar de descalificar todo y a todos, presento una nueva propuesta y no me digan que no saben cómo, ya que los artistas somos los grandes generadores de ideas, pero con la tónica de cambio, de que las cosas son distintas, la manera de vender es otra, la televisión es otra el periódico es otro, y podría atreverme a decir que hasta lo que hace un año servía en las redes sociales hoy ya no funciona. Seamos innovadores en nuestra propuesta y no me digan que les pase la formula, ya que esta como tal no existe. Todo es prueba y error. Este 2019 ha sido difícil para cualquier sector y ,os artistas somos la cereza del pastel y para mucha gente no somos necesarios, sin embargo somos muy valiosos y la gente vive mejor con nosotros, así que en vez de pelear y criticar, propongamos que es lo que mejor sabemos hacer. A quejarse menos y a innovar más que para eso somos artistas. Sabiamente decía Albert Einstein que era más fácil romper un átomo que un paradigma. La copiadora, los relojes de cuarzo y muchas cosas más nacieron porque alguien cambio su paradigma y se atrevió. Y si en verdad queremos que el mundo cambie pues tenemos que cambiar primero nosotros. ¿Ustedes que opinan? Hasta la próxima semana.