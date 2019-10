Cultura en Quintana Roo

Cuando llegué a estas tierras en 1995 gobernaba la cultura estatal Norma Jiménez de León como directora del Instituto de Cultura de Quintana Roo y fue hasta el año de 2008 que se creó la Secretaría de Cultura siendo su primer secretario el Lic. Manuel Valencia Cardín y en diciembre de 2009 asumió el cargo el Dr. Ángel Rivero Palomo quien para mí ha sido único su desempeño y Quintana Roo creció culturalmente en muchos aspectos gracias a su labor. Pero los sexenios cambian las cosas y en la primera mitad del sexenio siguiente se liquidó a la Secretaría de Cultura y por ende muchos proyectos que dependían de ella. Al ya no haber una dependencia dedicada a la cultura se optó por regresar al formato de instituto y la Secretaría de Educación del estado pasó a ser Secretaría de Educación y Cultura. Lilian Villanueva de ser secretaria; le dieron el cargo de subsecretaria de cultura de la secretaria de educación. Y ahora volvemos al Instituto para la Cultura y las Artes (ICA) que dirige la Lic. Jacqueline Estrada. Me imagino que todos estos personajes quisieron hacer lo mejor, pero el día de hoy hemos caído en un retroceso burocrático, lleno de grilla, desconocimiento total del tema y los resultados son desastrosos. Por iniciativa del gobierno estatal iniciaron en varios rubros los consejos ciudadanos y es preocupante que habiendo solo una sesión mensual, tengamos dos meses (apuesto que mínimo serán 3), que no has sesión porque la directora nos deja plantados, cambia la fecha, no le da tiempo o no sé qué pasa. Tengo 24 años aquí y amo Quintana Roo a lo alto, a lo largo y el estado no se merece esto. Ni los artistas ni los ciudadanos. Se hacen esfuerzos verdaderamente vehementes por parte de los artistas, pero no existe un compromiso real por parte de la institución cultural del estado para con nadie. Propongo ponerse las pilas de verdad y respetuosamente exijo un cambio de actitud de la institución para con el consejo. Si no saben, les enseñamos. Si no pueden, les ayudamos, pero si no quieren… los vamos a extrañar. Hasta la próxima semana.