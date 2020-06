No podemos negar que las actividades artísticas estén arraigadas en el propio desarrollo del ser humano desde su nacimiento y que constituyan un estímulo cerebral natural y necesario para el aprendizaje. La práctica de cualquiera de las manifestaciones artísticas está asociada a un componente emocional que nos motiva y que nos permite contemplar el mundo que nos rodea desde una perspectiva diferente, más estética, más profunda. Así que tener una educación artística resulta indispensable; ya que permite adquirir toda una serie de competencias socioemocionales básicas para un desarrollo personal que, además nos hace más felices. Ese es el verdadero aprendizaje, el que les prepara para la vida. El cerebro con toda su complejidad en esa continua reestructuración necesita el arte de manera vehemente. Y desde una perspectiva educativa existen tres factores imprescindibles para el aprendizaje que solo las artes pueden dar y mejorar. Me refiero a la memoria, las emociones y la creatividad. Sé que siempre enfatizo en la música pero hoy voy a comentar un poco de los beneficios de las artes visuales. ¿Qué puede aportar una clase de pintura? Desde la utilización de herramientas, materiales y las técnicas propias de la disciplina utilizando, por ejemplo, pinceles, lápices, pintura y arcilla. Otorga perseverancia y el comprometerse con la materia a través de los proyectos realizados. Desarrolla a visualizar, imaginar y aprenden a transmitir una visión personal en sus trabajos. Aprender de sus errores, a percibir detalles menos obvios para el resto del mundo, a relacionarse con el arte y a entender todo lo asociado a él como galerías, museos y toda esta serie de emociones que solo el arte brinda y que facilitará la atención y con ello el aprendizaje. Cuando estamos motivados, todo es más fácil. Y ya en la práctica el integrar actividades artísticas en cada una de las diferentes materias curriculares, puedes ser un acto que despertará la curiosidad y mejorará la vida de quien tenga esta oportunidad. Así que brindemos de esta oportunidad a todos y si no existen los medios, siempre habrá la forma de acercarse al arte de una manera económica. ¿Ustedes que opinan? Hasta la próxima semana.