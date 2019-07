Coleccionista de arte

Veo museos y gente muy rica con colecciones de arte maravillosas e inmediatamente viene a mi mente la pregunta ¿Si tuviera el dinero para comprar obras de los grandes maestros por dónde empezar? Dicen los expertos, esos que encontrará uno en galerías, casas de subastas, museos y en el mercado del arte; debe uno por empezar a comprar obra simplemente por gusto sin pensar en los autores, y en ese momento me estaría convirtiendo en comprador de arte. Ahora que ser coleccionista es otro cantar. Para ello se requiere algo de tiempo, estrategia y reflexión. Los coleccionistas compran obras de arte con el objetivo a largo plazo de reunir diferentes obras que formen una colección consistente. Una colección debería contener obras que estén conectadas entre sí, ya sea por movimientos específicos (arte moderno, renacimiento, arte pop, etc.) o una temática específica como paisajes, retratos, bodegones o diferentes formatos que podrían ser instalaciones, pinturas, esculturas y demás. Hay que investigar mucho y siempre comprar con el corazón ya que si lo hago por negocio seguramente nunca veré los beneficios en un corto plazo y eso se los puede decir cualquiera. En ocasiones puede haber un artista que en vida logren un alto costo sus obras, pero generalmente en cuanto muere suben su valor estratosféricamente y eso nadie lo determina de manera controlada. Tener una estrategia cuando se trata de coleccionar no significa que los gustos personales se deban dejar de lado. Las colecciones más famosas son las que muestran un cierto estilo y gusto personal y han tenido una estrategia y un enfoque específico. Para poder convertirte en un verdadero coleccionista, tienes que investigar y elegir cada obra de arte de forma que se complemente con toda la colección. Esto se me antoja como para alguien que está retirado y quiere tener un retiro muy peculiar como actividad y sumamente elegante. Yo difícilmente me retiraría de mi actividad, pero alguno de ustedes si. Imaginemos un salón con las especificaciones correctas para poder tener un Rembrandt, un Picasso o algo semejante, sería muy interesante. ¿Qué opinan? Hasta la próxima semana.