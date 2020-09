Hablando de la música mexicana de concierto encontramos cosas de una alta complejidad y belleza desde todos los flancos. Cada quien tendrá sus gustos y se respetan. Aquí les comento los míos en lo que el espacio me permita. Evidentemente no puedo dejar fuera de esta selección a Carlos Chávez creador de la Orquesta Sinfónica de México (hoy Orquesta Sinfónica Nacional) y obras como la Sonatina para piano y sus seis sinfonías y de ellas la No.2 Sinfonía India. Gonzalo Curiel autor de Vereda Tropical, Concierto No.1 para piano y orquesta (sensacional). Mi queridísimo Mario Ruíz Armengol uno de mis consentidos con sus Danzas Cubanas, el Preludio para Arpa y Piano, Valses, Sherzos, Minuetos, Sonatas, Fantasías y de sus canciones mis favoritas: Muchachita y ¿Por qué será? José Pablo Moncayo con Amatizanc para flauta y cuarteto de cuerdas (delicioso), Tierra de Temporal, Cumbre, Sonata para Violín y Piano y por supuesto el afamado Huapango. Miguel Bernal Jiménez y su cuarteto Virreinal, la Toccatina para mano derecha (exquisita), Preludio y Fuga para Órgano. Blas Galindo con Sones de Mariachi. José Sabre Marroquín socio fundador de la Sociedad de Autores y Compositores de México y mi preferida es Canción a Paola una pieza para piano de una colección llamada Canasta de cuentos Mexicanos. Arturo Márquez su pieza para piano En Clave y por supuesto sus 9 Danzones. Manuel María Ponce con infinidad de piezas para guitarra y piano como Variaciones y Fuga sobre La Folia, Intermezzo y Scherzino Mexicano. Juventino Rosas con la Marcha Cuauhtémoc y sus valses Carmen y Sobre la Olas. Silvestre Revueltas con Madrigal para orquesta de cuerdas, Toccata para violín y orquesta, Cuauhnáhuac y el afamado poema sinfónico Sensemayá. Aquí les dejo tarea para escuchar. No sé si les vaya a gustar toda la música, pero como aclaré arriba; eso es lo que a este servidor le gusta de lo escuchado y por supuesto que me falta mucho que escuchar. En este rubro de música México tiene mucho que dar y con obras como Sensemayá de Revueltas, Huapango de Moncayo, Danzón No. 2 de Márquez, Sones de Mariachi de Galindo y muchas otras que andado la vuelta al mundo y nos dice que la buena música de concierto no solo se compone en Europa, así que ¡Viva México! Hasta la próxima semana.