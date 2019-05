Conectar con las personas

Sería maravilloso programar conciertos donde a través de la música clásica de grandes autores y la cultura conectara con las personas. Yo pienso que la música es para todo el mundo, pero para mucha gente es solo para una élite. Tenemos que permear de música a todos y cuando digo a todos es a cualquier estrato social y económico. Nada de llevar una actuación con mal sonido o con la peor producción porque no es para la élite y siempre les dejamos lo peor a los que no son de esa casta divina que no tiene nada de casta ni de divina, basta de eso, igual para todos. La gente va a disfrutar lo que le llevemos pero no confundamos el entretenimiento puro con la cultura real. Es importante hablarle a la humanidad con música en un momento en el que el mundo está tan dividido. La manera en la que nos expresamos puede unirnos para hacer realmente un mundo mejor en todos los aspectos. La música es el alimento del alma y hace milagros… créanlo. Estoy seguro y tengo la certeza de que en este periodo político de Cancún voy a poder llevar mi música a lugares que no se podía o que simplemente no estaban en las agendas y con ello podremos empezar cambiar parte del tejido social que tanta falta le hace. Siempre comento en este espacio de la importancia de dar una educación integral a nuestra juventud y la única manera de lograrlo es combinar la parte académica con el deporte y el arte. El deporte cumple una función de salud importante, pero el arte es aún más importante por todo lo que nos ayuda; cualquiera que sea la disciplina abarca salud, motricidad, desarrollo de ambos hemisferios del cerebro y un sinfín de beneficios. Si no se tiene la oportunidad de practicar cualquiera de las disciplinas del arte, se puede asistir a presentaciones públicas e insisto en que no sean mero entretenimiento, eso sería la mejor herramienta de nuestras autoridades y creo que en este momento en nuestro bello Cancún existe la voluntad para llevarlas a cabo. Tenemos exposiciones de artes plásticas, conciertos, obras de teatro, lecturas de libros y más y porque no buscar en las redes sociales el cuándo y dónde serán estas. En Cancún si hay cultura y ya está al alcance de todos, no digamos que no hay nada porque si hay y mucho que hacer en lo que a cultura se refiere. Hasta la próxima semana.