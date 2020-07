Confinamiento y arte

La pandemia del coronavirus nos ha obligado a tomar medidas drásticas de aislamiento social a fin de mitigar el alarmante índice de contagio que está provocando el potente virus alrededor del mundo. Sabemos también que el arte es de las actividades humanas más golpeadas por la pandemia y es imprescindible que entre los planes de recuperación esté incluido el arte. El aislamiento ha provocado que las familias estén casa más tiempo de lo que comúnmente solían estar. Sin embargo, en este confinamiento el mundo se ha volcado hacia el arte y la cultura, consumiendo arte y cultura como nunca. Y gracias al distanciamiento físico se hace notorio lo que representa la música, el arte, el cine, la literatura, el baile, en fin, todas las disciplinas de contenido cultural a las que la población alrededor del mundo recurre buscando calmar la ansiedad, liberar el estrés provocado por el confinamiento y buscando ese efecto calmante y de relajación que produce la cultura en los seres humanos. Recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó un estudio sobre los nexos entre el arte, la salud y el bienestar. La principal conclusión ha sido que tener una conexión directa con el arte y la cultura brinda un beneficio adicional de mejorar la salud física y mental. Siendo esta la primera vez que la OMS hace una solicitud especial a los Gobiernos en explorar el arte como apoyo para la salud. Las cosas cambian y ahora podemos desde la comodidad del hogar disfrutar de conciertos, obras, espectáculos que no podríamos muchas veces ver y para los artistas se está convirtiendo en una nueva forma de ingresos al no tener la posibilidad de presentarse en vivo. Aquí en nuestro Cancún el Instituto de la Cultura y las Artes tiene una gran oferta cultural que no nos podemos perder y que es en beneficio total para todos. Cultura de calidad durante toda la semana con horarios muy diversos y con la opción de que si no lo vieron en vivo queda en las redes para verse cuando se pueda y así no te pierdes nada. Renovarse o morir y esto es lo de hoy. Hasta la próxima semana.