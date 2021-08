El artista siempre se queja por la falta de apoyos y, para que les digo, es mucha la cantidad de quejas y críticas al sistema cultural del país y de los estados. Se podrán quejar y podremos decir que cada día le bajan más los recursos a la cultura. Pero debemos reconocer que siempre existen convocatorias para todas las disciplinas o para la mayoría de ellas. Existen las de asociaciones internacionales, fundaciones, gobiernos e instituciones. En estas otorgan recursos por proyecto que va directo a festivales, eventos, becas de especialización y demás. No tenemos idea de todo lo que hay. Obvio, si eres beneficiado por alguno de estos recursos, toda la comunidad dice lo suertudo que eres y lo iluminado que eres por todos los dioses del Olimpo. Sin embargo, nadie ve que para que te beneficies con alguna de ellas tienes que estar buscándolas, aplicando, llenando formularios, consiguiendo documentación, cartas de recomendación, comprobantes de todo tipo y se convierte en una obligación más de nuestras actividades cotidianas. Conozco una extraordinaria artista plástica cuyo éxito en sus exposiciones en oriente es visto por otras personas como “la suerte”. Yo les pregunto ¿saben cuanto tiempo se pasó buscando ferias en esas latitudes y la inversión de ir a exponer, para luego empezar a ver frutos? Y a otro querido amigo productor de teatro y a otra querida amiga promotora de danza que se la pasan cazando convocatorias, las que ganan y a través de estas bajan recursos, pero le dedican tiempo, ganas, prueba, error, se caen, se levantan y otra vez y una vez más. Así o más claro. Artista que se queje en esta época es porque definitivamente no está al nivel de los tiempos. La manera de monetizar nuestro arte es muy diferente hoy por hoy y debemos actualizarnos, pero en lugar de eso ponen la queja por delante en vez de hacer del arte un verdadero negocio. La cosa es ¿cuántos artistas ven con ojos empresariales su oficio? Pero seguimos viendo artistas que no están inscritos en el SAT por el pavor que le tienen a este y, por ende, no pueden dar facturas. Compañeros, pónganse las pilas y empecemos a empresar. Desde la Comisión de Arte y Cultura, de Coparmex Quintana Roo, estamos haciendo cosas muy interesantes. Acérquense. Hasta la próxima semana.