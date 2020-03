Estoy seguro de que muchas cosas van a cambiar desde la raíz. Nuestros hábitos en general que son la esencia de toda persona. El cómo saludar, lo que pensábamos que eran excesos de higiene se convertirán en algo cotidiano y muchas cosas que harán que tengamos una vida mejor y más sana. ¿Qué es lo que nos da miedo? ¿La enfermedad? ¿La muerte? ¿El encierro y enfrentarnos a nosotros mismos sin atajos de salida? ¿El cambio? Porque este Covid–19 también nos da una enorme oportunidad de cambio. Veamos lo que está ocurriendo con los mares y los canales de navegación en el mundo; se están limpiando con unos días de dejarlos descansar. Esto quiere decir que nosotros somos la amenaza del planeta. Ya lo sabíamos pero nadie quería reconocerlo. Todos comentamos sobre x o y cosa o sobre el señor o la señora que hizo, hace y demás, pero nadie reconocemos lo mal que la mayoría nos comportamos con el planeta. Los que me conocen saben que no estoy defendiendo las conductas en ocasiones irracionales de los ecologistas. Estoy hablando de algo justo que todos debemos hacer y que la situación nos obligó a que lo hiciéramos de tajo. Esto es como aquellos regaños de las madres de mi generación que lograban acciones contundentes de ipso facto. Así resulta ser la vida en un parteaguas antes del Covid-19 y después del Covid-19. ¿Quién lo hizo? ¿Quién fue el culpable? Qué importa eso ya, lo importante es que de todos depende minimizarlo y resolver lo que traiga con él. Nunca habíamos visto imágenes tan desoladoras ni habíamos visto imágenes de guardias invitando u obligando a irnos a casa. Y aquí me brinca algo. ¿Se fijan como los latinos somos imprudentes? Siempre preguntamos o cuestionamos ¿Quién lo dijo? ¿Por qué? ¿Quién es él para decirme lo que tengo que hacer? Y demás y por ello las estadísticas de Italia y España son por su raíz latina sin duda, lo que no acontece en los países no latinos. Ojalá que aprendamos a la distancia lo que debemos de hacer en este momento sin juzgar o cuestionar los porqués y realmente hagamos caso para parar esto que no es lindo para nadie. Me contuve mucho pero era difícil no tocar el tema. Hasta la próxima semana.