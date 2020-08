Internet ha cambiado la vida de los consumidores a todos niveles. Si bien para las nuevas generaciones no supone una rareza encontrar un amplio catálogo de cultura y entretenimiento a su alcance, lo cierto es que la audiencia más madura como su servidor nos estamos acostumbrado rápidamente a la comodidad y a la variedad que supone toda esa oferta de que disponemos a golpe de clic o a vistazo de smartphone. Este nuevo cambio de panorama ha provocado que los diferentes ámbitos de la cultura hayan tenido que ir amoldándose a las diferentes modas y medios de consumo, siguiendo a marchas forzadas el paso de los consumidores, quienes absorben e integran rápidamente los nuevos modelos en su día a día. Este servidor nunca habría imaginado tener una audiencia de más de diez y seis mil personas en un concierto. Si lo hacemos en vivo al aire libre nunca pasaron de cinco mil espectadores. Entonces si bien Internet y las nuevas tecnologías han traído consigo innegables novedades y ventajas de las que tanto emisores como receptores disfrutamos. También es cierto que la tecnología ha puesto en riesgo la supervivencia de determinados productos y diferentes industrias creadoras de contenido han sufrido pérdidas cuantiosas por la piratería y la falta de pago por derechos y demás. Por lo que debemos utilizar Internet y las nuevas tecnologías tanto en favor de los autores como de los consumidores a la hora de disfrutar de la cultura de una manera respetuosa con los creadores. Todo está evolucionando y la literatura y la música no se han quedado atrás. Estas industrias se reinventaron y ahora puedes comprar libros en formatos digitales y físicos; y gracias a los llamados e-readers están combatiendo los niveles bajos de lectura y eso es maravilloso y la industria de la música ya permite adquirir la canción o el tema de tu agrado sin tener que comprar toda la producción y esa accesibilidad ha dado como resultado un ganar – ganar para todos. Creadores obtienen gracias a las redes sociales la posibilidad de hacer pública su obra que de otra manera no conseguirían o que sería mucho más difícil de dar a conocer. Todo cambia y tenemos que caminar a la par del cambio. Hasta la próxima semana.