Todas las formas de expresión como la pintura, escultura, música, teatro y demás son muchas veces consideradas elitistas por no poder ser disfrutadas por todos ya que tienen acceso a ella una parte muy pequeña de la sociedad y esto es porque muchas veces resulta inaccesible para los sectores populares. Así, galerías, museos, festivales, conciertos y demás resultan imposibles de alcanzar para quienes desean disfrutar de la cultura. El cine es la atracción o entretenimiento más barato que tenemos (claro sin palomitas y dulces), pero ¿para quiénes es barato? Ahí entra otro recorte y es donde otro sector se queda fuera de él. Puedo hablar del teatro y lo que cuesta a una familia de 4 integrantes asistir a una función. Podría decir que con la herencia de mi abuela, mi tío y mi madre, nací en un escenario sin darme cuenta la gran oportunidad que la vida me daba al poder asistir a disfrutar un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional en el palacio de Bellas Artes, así mismo al ensayo de la orquesta, que es un privilegio de pocos, así como de asistir a una función de ópera o de ballet. Con el paso del tiempo me di cuenta de ese privilegio. Y rascándole a las cosas te das cuenta que en nuestro país es fácil tener acceso a estos espectáculos culturales. En nuestra provincia las cosas se complican un poco por los costos de llevar a los artistas de gira, pero siempre existe la manera de asistir. En los casi 25 años que llevo en Cancún he visto gratis, ballet, ópera, conciertos, teatro y demás y no necesariamente en lugares de élite, sino en los lugares más populares de nuestra ciudad. Ahora hay cine en los domos deportivos de las regiones de Cancún y se están llevando espectáculos culturales de alto nivel a estos sitios y no solo entretenimiento, que luego confundimos con cultura. Yo puedo presentar un concierto formal mal hecho y estaré llevando entretenimiento vendido como cultura y como nadie sabe nada pues no nota la diferencia y eso es muy feo. Las cosas están cambiando para bien en este rubro, así que lo que tenemos que hacer todos es estar pendientes de los medios de comunicación y redes sociales de donde y cuando se presentan las cosas y simplemente asistir. Hasta la próxima semana.