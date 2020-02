Llevo escuchando por casi 25 años que no hay cultura en Cancún, que no hay a dónde ir, que no hay nada que hacer y me da risa y cada vez me dan ganas de ahorcarlos, pero la prudencia viene a mí y pienso que es ilegal, pero con gusto lo haría. Tú que te quejas de que no hay nada te voy a platicar que en Cancún conozco solo en cines lo siguientes. Cinépolis La Gran Plaza, Plaza Las Américas, Cancún Mall, Puerto Cancún, Arco Norte, Las Tiendas (el Crucero) y de Cinemex: La Roca (Av. Colosio), Plaza Outlet, Los Héroes trabajando todos los 365 días del año. En oferta teatral tenemos el Teatro de Cancún en la Zona Hotelera con oferta los fines de semana y algunos entre semana. Teatro 8 de Octubre, junto a la estación de Bomberos de Av. Tulum con oferta fuerte los fines de semana y las sensacionales Bohemias de los jueves que son espectaculares y casi todo es gratis. El Teatro Xbalanque en los altos del hotel del mismo nombre en la Av. Yaxchilan con buena oferta los fines de semana a precios muy módicos. El Teatro La Carpita en Av. Nichupté en la Reg. 96 con propuestas interesantes y precios muy cómodos y las opciones de la Casa de la Cultura que no son pocas y en donde puedes encontrar la cartelera de todo el mes. Sin olvidarnos de la gran opción de la UNICARIBE con las funciones de teatro y ópera vía satélite que son de lo mejor del mundo. Entonces eso de que no hay nada que hacer o nada que ver o nada a donde ir ¡No es cierto! La promoción no es fácil y más si la gente no se acerca a los medios de comunicación locales. Cada vez que tengo un concierto público tengo que ir a varias estaciones de televisión a diferentes horarios; así como a diferentes programas de radio para cubrir a la mayoría de los públicos, aparte el trabajo arduo de las redes sociales y todo lo que se pueda y más. Pero lo más difícil es que la gente tenga confianza de lo que aquí presentamos los diferentes artistas de todas las disciplinas. Viene una obra de México y van a verla aunque esté mala por la pura novedad y presentando algo local simplemente no van y siguen diciendo que aquí no hay cultura. Los invito a que se acerquen a disfrutar de lo que se puede apreciar y las opciones ya les deje. Hasta la próxima semana.