Sin duda una economía pujante y que el Banco Interamericano de Desarrollo contempla como una oportunidad para desarrollar a los países de América Latina. Y cuando hablamos de la Economía Naranja nos referimos a la industria creativa en general. No solo Harry Potter, Disney, Hollywood, Cirque du Soleil, Marvel Avengers, Performing Arts, Nintendo Wii son parte de esta industria; tú creador de obra plástica, cineasta, música, danza, literatura y demás son parte de esta industria que ya es más que importante monetariamente hablando. Las cifras de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) entre los años 2002 y 2011 las exportaciones de bienes y servicios creativos crecieron 134%, casi el doble del 71% que registró la industria militar. Tomando en cuenta que en este periodo hubo guerra en Irak y Afganistán. Como ven es más productiva la industria naranja que las guerras. Hoy por hoy el artista no tiene apoyo porque no lo quiere y cuando digo no quiere es porque no se hace de infraestructura. No se registra en la hacienda pública, por lo cual no es capaz de emitir facturas, y nunca tendrá acceso a recursos federales, internacionales que existen para estos rubros y que muchas veces son a fondo perdido. En este espacio reitero la necesidad de emprender y aquí es una manera de seguir el hilo virtual de esta publicación y ahondar en las profundidades del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y otras donde nos brindan a todos la oportunidad de tener acceso a recursos que hagan viable nuestro proyectos culturales. A estas organizaciones entran recursos del Grupo de los 8 que lo conforman Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia. Además, la Unión Europea cuenta con un representación política y que todos estos países creen en la ciencia, la educación y la cultura como bases generadoras de sus economías. Así que a todos los creadores les invito a crear sus propias infraestructuras por micro que puedan ser y así poder tener el acceso a todo un mundo de recursos que el mundo está poniendo a sus pies y que solo necesitamos buscarlo. Hasta la próxima semana.